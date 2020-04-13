Конфуз Путина 12 Михаил Брошин

13.04.2020, 12:27

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Фото: ТАСС

История с половцами оказалась еще нелепее, чем на первый взгляд.

Вы уже отсмеялись по поводу сказанного Владимиром Путиным о половцах и печенегах, терзавших Россию?

Это выражение российского президента, приписываемое в качестве первоисточника известному в прошлом адвокату Федору Плевако, моментально стало мемом. Отсылка к победам, которым в обед тыщу лет, с учетом серьезности проблемы с коронавирусом сама по себе выглядела странной и неуместной.

Но ко всему прочему оказалось, что половцы пострадали зазря. Они, конечно, периодически совершали набеги на славянские земли. Однако чаще сами князья использовали кочевников в междоусобных войнах в качестве союзников против единоверцев. Какие при таком раскладе могут быть претензии к половцам?

Мало того, их использование в качестве символа темной силы бросает тень на целый ряд персонажей, считающихся культовыми в российской истории.

Узнаете ли вы к примеру, этого князя? Александр Невский собственной персоной. Его прадедом был половецкий хан Котян.

Многие Рюриковичи брали в супруги кочевниц. То есть породниться с половецкими ханами, в те времена считалось за правило хорошего тона. Вряд ли такая традиция могла установиться в отношении злейших врагов.

«На половчанке был женат и грозный князь владимирский и киевский Юрий Долгорукий. (Среди потомков от этого брака – и Александр Невский, и все московские государи вплоть до царей Федора Ивановича и Василия Шуйского включительно)», – написал почти полвека назад в книге «Пути народов» редактор отдела науки журнала «Знание – сила» Роман Подольный.

То есть российские правители на протяжении многих веков имели половецкие корни. Получается, сейчас их вместе со святым РПЦ Александром Невским Владимир Путин мимоходом занёс в список «терзателей». Хозяин Кремля мог бы чуть лучше знать историю своей страны.

Михаил Брошин, «Салiдарнасць»