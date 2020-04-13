закрыть
13 апреля 2020, понедельник, 14:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Конфуз Путина

12
  • Михаил Брошин
  • 13.04.2020, 12:27
  • 6,699
Конфуз Путина
Фото: ТАСС

История с половцами оказалась еще нелепее, чем на первый взгляд.

Вы уже отсмеялись по поводу сказанного Владимиром Путиным о половцах и печенегах, терзавших Россию?

Это выражение российского президента, приписываемое в качестве первоисточника известному в прошлом адвокату Федору Плевако, моментально стало мемом. Отсылка к победам, которым в обед тыщу лет, с учетом серьезности проблемы с коронавирусом сама по себе выглядела странной и неуместной.

Но ко всему прочему оказалось, что половцы пострадали зазря. Они, конечно, периодически совершали набеги на славянские земли. Однако чаще сами князья использовали кочевников в междоусобных войнах в качестве союзников против единоверцев. Какие при таком раскладе могут быть претензии к половцам?

Мало того, их использование в качестве символа темной силы бросает тень на целый ряд персонажей, считающихся культовыми в российской истории.

Узнаете ли вы к примеру, этого князя? Александр Невский собственной персоной. Его прадедом был половецкий хан Котян.

Многие Рюриковичи брали в супруги кочевниц. То есть породниться с половецкими ханами, в те времена считалось за правило хорошего тона. Вряд ли такая традиция могла установиться в отношении злейших врагов.

«На половчанке был женат и грозный князь владимирский и киевский Юрий Долгорукий. (Среди потомков от этого брака – и Александр Невский, и все московские государи вплоть до царей Федора Ивановича и Василия Шуйского включительно)», – написал почти полвека назад в книге «Пути народов» редактор отдела науки журнала «Знание – сила» Роман Подольный.

То есть российские правители на протяжении многих веков имели половецкие корни. Получается, сейчас их вместе со святым РПЦ Александром Невским Владимир Путин мимоходом занёс в список «терзателей». Хозяин Кремля мог бы чуть лучше знать историю своей страны.

Михаил Брошин, «Салiдарнасць»


популярное за неделю

Мнение

Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону Павел Северинец
Окно
Окно Ольга Токарчук
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное Андрей Санников
Этой власти маска не поможет
Этой власти маска не поможет Владимир Халип