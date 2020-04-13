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Коронавирус добрался до белорусских железнодорожников

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  • 13.04.2020, 12:37
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Коронавирус добрался до белорусских железнодорожников

Однако карантин не вводят.

Новые случаи Covid-19 обнаружены у работников Белорусской железной дороги. Об этом сообщают читатели Telegram-канала "Баста!" из Витебска и Могилева.

"Три человека с коронавирусом на УП "Витебское отделение Белорусской железной дороги". Двое – из отдела капитального строительства, один – из отдела перевозок. Провели дезинфекцию помещений, карантин не вводили", - сообщает подписчик из Витебска.

"Могилевское отделение БЖД. Два подтвержденных случая коронавируса. Также заражение есть у жены одного из работников дистанции сигнализации и связи", - пишет читатель из Могилева.

Информацию о том, что случаи Covid-19 подтверждены у нескольких работников Белорусской железной дороги нам также подтвердили двое сотрудников предприятия.

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