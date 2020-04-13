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Федор Черных: Знаю, что в Беларуси половина футболистов сейчас хочет закончить играть

  • 13.04.2020, 12:56
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Федор Черных: Знаю, что в Беларуси половина футболистов сейчас хочет закончить играть
Федор Черных
Фото: soccer.ru

Литовский футболист считает, что чемпионат Беларуси нужно поставить на паузу.

Полузащитник «Оренбурга» и экс-игрок могилевского «Днепра» Федор Черных в новом выпуске на канале «ЧестнОК» сообщил о том, что часть футболистов хотят приостановки чемпионата Беларуси, передает «Трибуна».

«Знаю, что в Беларуси половина футболистов сейчас хочет закончить играть. У многих семьи. Не дай Бог кто-то заразится. Думаю, если такие обстоятельства, нужно делать паузу», – сказал Черных.


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