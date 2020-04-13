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Российская певица перед карантином закупила 21 тонну гречки

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  • 13.04.2020, 12:59
  • 7,528
Российская певица перед карантином закупила 21 тонну гречки

Артистка основательно подготовилась к изоляции.

Российская певица Илона Броневицкая, дочка исполнительницы Эдиты Пьехи, сообщила, что перед введением карантина она приобрела 21 тонну гречки и 30 килограммов чеснока. Об этом знаменитость рассказал в эфире одного из ТВ-шоу, пишет korrespondent.net.

Броневицкая отметила, что такое количество продуктов купила для людей, которые работают на одном из ее объектов.

"Там порядка 15 человек. Я их никуда не выпускаю. Береженого бог бережет. Еще купила 30 килограммов чеснока. Мне людей надо кормить", - заявила артистка.

Она рассказала, что ее сын, певец Стас Пьеха, самоизолирован в своей квартире.

"Эдита у себя в доме. В жизни мамы на самом деле мало, что изменилось. Рядом с ней всегда есть люди. Я сказала ей: "Никого не выпускать". У них приезжает водитель и оставляет продукты под дверью. Они живут в прекрасном месте. Лес, природа, птицы", - отметила Броневицкая.

Также она добавила, что во время карантина она за себя не переживает, поскольку у нее имеется "денежная подушка безопасности" и пенсия, которая составляет 14 тысяч рублей (чуть более пяти тысяч гривен).


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