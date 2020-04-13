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Врачам в регионах предлагают покупать противочумные костюмы за собственные деньги

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  • 13.04.2020, 13:07
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Врачам в регионах предлагают покупать противочумные костюмы за собственные деньги

В больницах нет самых элементарных средств личной защиты.

Новые случаи заражения в Осиповичах Могилевской области. Есть подтвержденные диагнозы Covid-19 среди медиков Центральной районной больницы. Об этом Telegram-каналу "Баста!" пишут сотрудники учреждения здравоохранения.

"В Осиповичах минимум трое положительных. Их увезли в Бобруйск. Инфекционка в Осиповичской ЦРБ забита контактниками, детское отделение перепрофилировали в инфекционное. Персонал плачет не знает как работать.

Неправильная организация приема контактов первого уровня в больнице привело к вспышке среди медперсонала. Моя жена работате медсестрой, у нее положительный тест на Covid-19", - пишет читатель Telegram-канала.

Источник в Осиповичской центральной районной больнице 12 апреля сообщил "Басте!", что часть контактов первого уровня находится в ЦРБ, часть – в больнице поселка Елизово Осиповичского района.

Сразу после публикации сообщения о коронавирусе в Осиповичах с Telegram-каналом связалась дочь еще одной сотрудницы местной больницы. Она рассказала о причинах заражения медиков:

"Моя мама работает медиком в Осиповичской больнице. В начале эпидемии у нас в больнице все лежали с "пневмонией", тесты делали оооочень избирательно, а потом оказалось, что все две недели с обычными больными лежало два человека с короновирусом.

После этого у всех медиков взяли тесты, шесть человек оказались зараженными. Результаты тестов сказали только через три дня. Все это время эти медики ходили домой, в магазины, аптеки. Так что неудивительно, что другие медики заболели!

"В больницах всего хватает", - говорят. Где в больницах? В Минске и Витебске? А вы, на периферии, там как-нибудь переживете. В больнице нет масок, нет перчаток, нет защитных экранов и очков, нет противочумных костюмов! Главный врач Осиповичскоц ЦРБ предложил приобрести противочумные костюмы за собственные деньги. Это вообще как?"

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