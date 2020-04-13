Кто может стать напарником Байдена на выборах президента США 13.04.2020, 13:10

1,138

Фото: Getty Images

Источники называют ключевого претендента.

После того, как сенатор Берни Сандерс вышел из президентской гонки, кампания Джо Байдена теперь перешла к сложному выборы – кандидатуры на пост вице-президента США 77-летний Байден может стать самым возрастным президентом, если выиграет выборы, которые намечены на 3 ноября, пишет zn.ua.

Байден пообещал выбрать женщину в качестве своего напарника, а кандидатур много. Как правило, кандидат выбирает себе напарника, который может уравновесить кампанию и привнести атрибуты, которых ему не хватает.

Некоторые предполагают, что сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен будет лучшей надеждой Байдена. Другие говорят, что кандидат от промышленного Среднего Запада как сенатор Эми Клобушар – это то, что нужно для поддержки колеблющихся штатов, которые Дональд Трамп выиграл в 2016 году. Другие говорят, что Мишель Обама будет волшебной пулей, и сделает компанию непобедимой. Хотя собеседники издания говорят, что Мишель Обаме не нравится такая идея.

Кампания Байдена отказалась называть имена кандидатов или комментировать чьи-либо шансы, но источники издания называют ключевым претендентом на выдвижение в вице-президенты США Клобушар.

"Она может быть номером один в коротком списке Байдена", - сказал источник.

Решение Клобушар закончить свою кампанию до Супервторника позволило Байдену консолидировать умеренное крыло Демократической партии и создать основу для его возможного триумфа над Сандерсом.

Ранее сообщалось, что опросы общественного мнения показывают, что Байден обыгрывает Трампа в гипотетической паре в ноябре. Хотя выборы скорее всего будут зависеть от того, кто вырвется вперед в нескольких колеблющихся штатах, на общенациональном уровне у Байдена более значимое преимущество над Трампом.