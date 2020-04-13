Ким Чен Ын прячется в бункере от коронавируса? 6 13.04.2020, 13:35

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Ким Чен Ын

Глава КНДР отсутствовал на заседании Верховного народного собрания.

Сегодня, 13 апреля, в Пхеньяне, открылась третья сессия 14 созыва Верховного народного собрания. Однако лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не присутствовал в зале заседаний.

По слухам, он находится в бункере для высших руководящих чинов КНДР. Планируется, что он не покинет убежище, пока мир не преодолеет эпидемию коронавируса.

Обязанности спикера исполнял первый заместитель председателя Госсовета страны Цой Рен Хэ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Заседание парламента состоялось на два дня раньше анонсированной даты. Причины отсутствия северокорейского лидера не уточняются.

На третьей сессии ВНС КНДР 14-го созыва уже принят ряд кадровых решений.