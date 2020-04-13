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Ученые: Птицы могут судить о людях по их одежде

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  • 13.04.2020, 13:39
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Ученые: Птицы могут судить о людях по их одежде
Иллюстрационное фото

Особенно, если речь идет о вопросах безопасности.

Городские вороны, например, помнят лица тех, кто их обидел. Новое исследование ученых из Хайнаньского университета установили, что птицы также могут различать одежду людей и делать по ней выводы об опасности и безопасности конкретного человека, пишет «Нож».

Эксперимент провели с береговыми птицами в округе Хайкоу. Ученые заметили, что они спокойно взаимодействуют с местными жителями, которые ловят рыбу, но как только приближаются исследователи — сразу улетают. Очевидно, что рыбаков птицы считали меньшей угрозой, чем ученых.

Команда решила проверить, влияет ли одежда на восприятие. В следующий раз один исследователь пришел на берег в «костюме рыбака», а другой в своей повседневной одежде. Они записывали, как близко каждый из них смог подойти к птицам.

Фото: Changzhang Feng

Чайки улетали от человека в незнакомой одежде в три раза чаще, чем от «рыбака». А кулики были еще пугливее при виде незнакомцев. Исследователи сделали вывод, что птицы запомнили одежду настоящих рыбаков и то, что они не несут опасности. А если опасность минимальна, то им нет смысла улетать, тратить энергию и время. Лучше заняться поиском еды.


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