В Барановичах медсестру с сахарным диабетом заставляют работать в инфекционном кабинете 3 13.04.2020, 13:43

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Наталья Каролик

Если она будет инфицирована COVID-19 — последствия могут быть печальными.

«Администрация не в состоянии обеспечить меня средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, халатами, полотенцами», - пишет в заявлении на имя заведующего поликлиники Наталья Каролик, передает «Радыё Свабода».

«Средства защиты - это ваша проблема: шейте маски, делайте что хотите»

Болеющая сахарным диабетом медсестра общей практики Барановичской городской поликлиники № 3 Наталья Каролик рассказала, что ее заставляют работать в инфекционном кабинете.

Со своей болезнью Наталья относится к группе риска в случае заражения коронавирусом. Женщина написала заявление на имя заведующего поликлиники Николая Федько, чтобы ее не отправляли на работу в инфекционное отделение, куда поступают люди, у которых может быть коронавирус.

«Прошу вас освободить меня от выхода в инфекционный кабинет, потому что администрация не может обеспечить меня средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, халатами, полотенцами. У меня хроническое заболевание – сахарный диабет. Под моей опекой – человек с инвалидностью. В случае моей смерти никто не позаботится о нем. Я отказываюсь выхода в кабинет и регистратуру», - написала медсестра Каролик в своем заявлении.

Наталья рассказала, что в поликлинике сделали инфекционный кабинет, который сейчас принимает пациентов с температурой и признаками острых респираторных инфекций. Если у человека высокая температура, кашель, чихание, ему или ей следует идти в этот кабинет через отдельный вход.

«Я не вижу смысла в этом кабинете. Эти разграничения ничего не дают. Потому что люди, которые пришли через отдельный вход, получили консультацию, больничный, потом выходили в ту же регистратуру за талоном на второй прием у своего терапевта и стояли в очереди с другими людьми, кашляли и чихали».

По словам Натальи, инфекционисты уклоняются от работы в этом кабинете, и теперь туда направляют врачей и медсестер общей практики.

«Заставляют всех. Есть медсестры в группе инвалидности, и тоже идут. Люди возмущены, но боятся. У нас нет ни защиты, ни дезинфицирующих средств в нужном количестве, мы все покупаем за свои деньги. Когда я написала заявление, меня вызвали к начальнику. Его заместитель сказала, что средства защиты это «ваши проблемы»: шейте маски, делайте, что хотите, - рассказывает Наталья Каролик. - Как сказал начальник, если он мне разрешит, то все напишут такие же заявления, потому что никто не хочет работать в этом кабинете. Потому что мы не знаем, кто туда приходит, а во-вторых, у нас нет средств защиты. Мне сказали, мол, если тебя это беспокоит, то пошей маску сама».

По словам Натальи Каролик, руководитель поликлиники Николай Федько напомнил ей о возможности увольнения.

«Я видела, как Федько размахивал этим заявлением, он сказал, что если я не выйду работу в кабинет, то признают, что я отказываюсь выполнять свои обязанности и меня уволят в соответствии со статьей 42 Трудового кодекса».

Наталья сказала, что с ней жестоко говорили, и она записала разговор на диктофон.

«На следующий день меня вызвал начальник Николай Федько, потому что ему не понравилась статья обо мне на Радио Рация. Он кричал на меня, хватал за руки. Боялся, что я включу диктофон и пытался вырвать мой телефон. Когда я вышла, то почувствовала себя плохо. Мне вызвали «скорую», потому что у меня был гипертонический криз».

Наталья Каролик говорит, что пришла на работу на следующий день. «Просто жаль стало доктора, потому что нагрузка очень высокая», - объясняет она.

«Мы приняли 30 человек у себя в кабинете. Затем я пошла в свою поликлинику, где меня осмотрели и сказали, что у меня вирусное заболевание, и сразу дали больничный. Но в справке не пишут вирусное заболевание, потому что это запрещено Министерством здравоохранения. Пишут «простудные явления, ларингит, трахеит, что угодно, но не ОРИ. С тех пор я на больничном».

Наталья сказала, что у нее кашель и сильная слабость, но никто не предложил ей пройти тест на коронавирус.

«Если честно, врачи задыхаются. Но мы готовы работать, мы любим своих людей и страну. Но нам не дают никакой защиты: ни перчаток, ни масок, ни дезинфицирующих средств. После статей в СМИ они напуганы. Старшая медсестра взяла у меня флакон и налила в него какую-то жидкость, и поставила в дозатор. Я спросила, что туда налили, а она ответила: «Не твое дело, обрабатывай руки, и все». А что там, я не знаю. Когда наливают кружкой из ведра, это нас пугает».

«Ни одного случая коронавируса у нас в поликлинике не было выявлено»

Почему Наталья Королик, медсестра с сахарным диабетом, вынуждена работать в инфекционной кабинете? Руководитель поликлиники Николай Федько сказал, что «в группе риска находятся многие».

«Но Наталья Каролик - медсестра общей практики. И во время осмотра по этой профессии ее признали годной к работе. Но, как и всех остальных медсестер, никто не направляет ее работать с контактами. Ни одного случая коронавируса у нас в поликлинике не было выявлено. И даже не было никаких контактов. У нас есть отдельная группа из двух врачей и двух медсестер, которые ездят к контактам, разговаривают, делают маски и обследуют пациентов. Каролик никуда не ездила», - сказал Николай Федько.

Пациентов с острыми респираторными вирусными заболеваниями принимают отдельно, чтобы разбавить поток посетителей в поликлинику. Для них сделан отдельный вход. Однако не исключено, что инфицированный коронавирусом может прийти туда на прием?

«Но они могут зайти в магазин, поликлинику и в автобус, возможность не исключена. Может прийти в кабинет и пациент, который является бессимптомным носителем, с артериальной гипертензией. Вероятность существует и для меня, и для всех остальных, но больше для медработников. У нас такая профессия, мы должны работать, принимать пациентов в соответствии со своей служебной инструкцией и обязанностями медработника», - сказал глава поликлиники.

По словам Николая Федько, сейчас вирусные респираторные заболевания идут на спад. Поликлиника обслуживает население района, в котором работают 13 амбулаторий, и сначала пациенты обращаются туда.

По словам Николая Федько, Наталья Каролик подает ситуацию «эмоционально и все перекручивает».

«Понятно, все медработники находятся в состоянии стресса, мы все знаем, что инфекционные заболевания представляют потенциальную опасность для всех людей. Но мы выбрали такую профессию и должны стоять на своих рабочих местах и помогать людям, независимо от политических взглядов».

Так выдают ли перчатки, маски, дезинфицирующие средства медработникам?

«Все средства индивидуальной защиты есть. Перчатки, маски, дезинфицирующие средства всегда есть в наличии, тем более в инфекционном кабинете. В соответствии с мои указом, каждый врач со своей медсестрой раз в неделю там проводит прием. Там есть запас индивидуальных средств защиты».