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Пятый тест показал заражение коронавирусом у Стаса Михайлова

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  • 13.04.2020, 13:59
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Пятый тест показал заражение коронавирусом у Стаса Михайлова
Стас Михайлов

У российского артиста три дня держалась температура, после чего пропало обоняние.

Артист Стас Михайлов заражен коронавирусом, положительный результат после четырех отрицательных показал пятый тест. Свою речь он опубликовал в Instagram, передает lenta.ru.

Михайлов заявил, что его выписали из больницы, однако он остается на карантине дома. «Вроде выписали, но, я считаю, что человек еще заразен дней десять», — сказал артист.

Он отметил, что ждет подтверждение Роспотребнадзора о своем полном выздоровлении.

Михайлов подчеркнул, что призывает людей не лечиться дома и «не ждать». «Сразу вызываешь скорую, тебя забирают, делают компьютерную томографию, если у тебя спокойные легкие — врачи сами определяют лечение», — добавил он.

По словам артиста, у него три дня держалась температура 37–37,2 градуса, после чего пропало обоняние.


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