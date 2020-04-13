закрыть
13 апреля 2020, понедельник, 16:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Минздрав: В Беларуси 2919 заболевших коронавирусом

10
  • 13.04.2020, 14:15
  • 8,971
Минздрав: В Беларуси 2919 заболевших коронавирусом
Фото: Reuters

В стране до сих пор не введены меры карантинного характера.

В Беларуси по состоянию на 13 апреля умерли 29 человек с коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 за все время выросло до 2919, свидетельствуют данные министерства здравоохранения, передает interfax.by.

«Зарегистрировано 2919 (на 12 апреля - 2578) человек с наличием коронавирусной инфекции», - проинформировали в Минздраве.

«Умерло 29 (на 12 апреля - 26) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - добавили там.

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем сообщает Минздрав.


популярное за неделю

Мнение

Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону Павел Северинец
Окно
Окно Ольга Токарчук
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное Андрей Санников
Этой власти маска не поможет
Этой власти маска не поможет Владимир Халип