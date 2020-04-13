Минздрав: В Беларуси 2919 заболевших коронавирусом 10 13.04.2020, 14:15

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Фото: Reuters

В стране до сих пор не введены меры карантинного характера.

В Беларуси по состоянию на 13 апреля умерли 29 человек с коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 за все время выросло до 2919, свидетельствуют данные министерства здравоохранения, передает interfax.by.

«Зарегистрировано 2919 (на 12 апреля - 2578) человек с наличием коронавирусной инфекции», - проинформировали в Минздраве.

«Умерло 29 (на 12 апреля - 26) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - добавили там.

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем сообщает Минздрав.