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Леонид Злотников: Белорусской экономике мало что поможет

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  • 13.04.2020, 14:46
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Леонид Злотников: Белорусской экономике мало что поможет
Леонид Злотников

В долг нашей стране просто никто не даст.

Экономист Леонид Злотников в комментарии «Салiдарнасцi» оценил возможные последствия белорусской экономики от эпидемии.

– Последствия для экономики каждой страны зависят от того, как именно она борется против вируса, – отметил он. – Взять, например, Россию, которая сказала: можно месяц не работать. Это вызовет очень сильный спад в экономике.

Это будет происходить не только в России, но и в любой другой стране, которая примет такие резкие меры, чтобы рассредоточить пик эпидемии на более длительный промежуток времени. И это понятно: нужно снизить нагрузку на больницы. Но это очень существенно повлияет на экономику, причем, практически всех отраслей.

А вот выбор Беларуси в борьбе с коронавирусом иной: не прекращать производство ни в сельском хозяйстве, ни в промышленности. И это даст другой эффект: будет меньшее влияние на экономику, но вероятно больший процент умерших.

Экономист уверен, что в Беларуси влияние эпидемии на экономику будет слабее, чем в других странах, которые ввели карантин. Но это только одна сторона медали.

– С другой стороны, нужно помнить, что у Беларуси есть свои собственные экономические проблемы, которых нет в России и в других странах.

Россия может выйти из карантина и, чтобы запустить рост экономики, подкинуть денег из своих накопленных резервов. А вот у Беларуси резервы маленькие – и в любом случае, независимо от коронавируса, они будут расходоваться.

И положение в экономике будет ухудшаться. В итоге мы можем потерять больше, не потому что это болезнь нас так ударила, а потому что эффективность экономики очень низкая. Из-за этого, грубо говоря, мы и так шли к своему финишу.

Мы проели то, что осталось в наследство от Советского Союза, наделали много долгов, много субсидий получили от российской экономики – это некоторое время нас поддерживало. А сейчас-то все упало, причем, еще до коронавируса.

Вот и выходит, что Беларуси уже мало что поможет. Тем более, что новые кредиты нам в этой ситуации не помогут, потому что мы, извините, уже столько набрали денег, что снова в долг никто не даст, – предупреждает Леонид Злотников.

Напомним, ранее стало известно, что золотовалютные резервы Беларуси резко снизились – на 17,1% с начала года.


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