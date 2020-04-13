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Ученые обнаружили гигантские деревья, которые защищают леса

  • 13.04.2020, 15:07
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Ученые обнаружили гигантские деревья, которые защищают леса

Их называют «долгоживущими пионерами».

Американские исследователи доказали, что гигантские медленно размножающиеся деревья играют огромную роль в росте и здоровье лесов.

Эти деревья, которые называют «долгоживущими пионерами», играют большую роль в хранении углерода, что может поменять стратегии борьбы с изменением климата, отмечают авторы работы, пишет «Новое время».

В 1930-х годах писатель Джон Толкиен дал гигантским деревьям имя Энты и наделил их способностью защищать рощи.

Сегодня ученые полагают, что гигантские деревья вносят больший вклад, чем считалось ранее, в уменьшение объемов углерода в атмосфере и увеличение биомассы. Такие данные позволят ученым отойти от представления всех деревьев в лесу как одинаковых.


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