Украинским чиновникам ограничили зарплаты 1 13.04.2020, 15:26

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Фото: УНН

Она не должна превышать 10 размеров минимальной заработной платы.

На внеочередном заседании 13 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект №3279-д о внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете Украины на 2020 год, передает корреспондент издания "Гордон".

За соответствующий проект закона проголосовали 249 депутатов при минимально необходимых 226.

Законопроект зарегистрировала группа народных депутатов от "Слуги народа", "Европейской солидарности" и "Голоса".

30 марта Рада отклонила поданный правительством законопроект о внесении изменений, его отправили на доработку.

Во время представления законопроекта премьер-министр Денис Шмыгаль назвал его "бюджетом чрезвычайной ситуации в Украине".

"В последней версии изменений в бюджет благодаря в том числе и народным депутатам удалось вернуть финансирование многих программ, в частности, это касается дополнительного финансирования регионов, культуры образования. Хочу подчеркнуть, что каждая гривна, выделенная на наших военных, остается в бюджете", – сказал Шмыгаль.

В измененной версии законопроекта доходы госбюджета предложили уменьшить на 119,7 млрд грн (с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн), а расходы увеличить на 82,4 млрд (с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн).

Кроме того, законопроект предполагает создание фонда борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн (в поданном в марте проекте закона на эти цели предлагалось выделить 97,1 млрд грн) и ограничение максимального размера зарплаты чиновников, депутатов, судей, прокуроров и сотрудников НБУ в период действия карантина.

Согласно законопроекту, с апреля 2020 года и до конца карантина их заработная плата не должна превышать 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года, то есть 40 723 грн.