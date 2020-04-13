Visa в Беларуси увеличила лимит суммы бесконтактного платежа 1 13.04.2020, 15:53

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Ранее лимит по бесконтактным операциям без ПИН-кода составлял 20 рублей.

Международная платежная система Visa увеличила в 1,5 раза максимальную сумму бесконтактного платежа (без ввода PIN-кода) по карточкам белорусских банков, передает interfax.by.

В пресс-релизе компании сообщается, что теперь сумма лимита составляет Br120 на одну транзакцию.

По данным МПС, в настоящее время в Беларуси почти 80% платежей осуществляется с помощью бесконтактных платежных инструментов.

Ранее лимит по бесконтактным операциям без ПИН-кода составлял Br20 рублей.

Банковский процессинговый центр с 9 апреля увеличил лимит до Br80 по карточкам Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ и "Мир" и до Br45 по карточкам UnionPay. Соответствующие лимиты действуют в организациях торговли и сервиса, банками-эквайерами которых являются Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ-Банк и Паритетбанк.

Как сообщалось, с инициативой увеличения лимита по бесконтактным платежам выступил Нацбанк Беларуси в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса. В Нацбанке считают, что после увеличения суммы лимита сократится время обслуживания клиентов и количество физических соприкосновений с платежными терминалами.