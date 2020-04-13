The National Interest: Что будет, если Путин подхватит коронавирус? 1 13.04.2020, 15:58

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В России порядок преемственности власти неясен.

Поскольку мировые лидеры по-прежнему становятся жертвами коронавируса Covid-2019, начали возникать вопросы о преемственности власти. Хотя во многих странах существует четкий «порядок преемственности» в отношении того, кто берет на себя ответственность, если лидер становится неспособным выполнять свои обязанности, есть немало стран, в которых такой ясности нет, пишет The National Interest (перевод - inosmi.ru).

В России этот порядок преемственности власти неясен — там понятен только первый шаг, согласно которому обязанности президента берет на себя премьер-министр. Но меры, принимаемые в последнее время в ответ на распространение коронавирусной инфекции Covid-2019, могут дать некоторое представление о положении дел в этом отношении и о том, как Россия планирует обеспечить преемственность власти.

Большинство лидеров в России по-прежнему находятся в добром здравии, выступая с заявлениями и проводя конференции в связи с эпидемией коронавируса. Речь идет и о президенте Владимире Путине, и о премьер-министре Михаиле Мишустине, и Дмитрии Медведеве, бывшем президенте и премьер-министре, а ныне заместителе председателя Совета безопасности. Но под названием структуры, которая, как представляется, является секретным комплексом, обозначенным подзаголовком «СЦ СБ РФ», есть фотография Николая Патрушева, бывшего директора ФСБ и секретаря Совета безопасности. Сокращение «СЦ СБ РФ» означает «Ситуационный центр Совета безопасности Российской Федерации». Этот ситуационный центр якобы является ядром системы ситуационных центров, что позволяет Патрушеву контролировать другие центры по всей России.

Это говорит о том, что с целью обеспечения их руководящей роли в период кризиса предпринимаются определенные шаги — во всяком случае, специалистами в области национальной безопасности. Интересно, что это никак не согласуется с существующей правовой основой, определяющей порядок преемственности власти в России, которая вообще не предусматривает участия в этом Совета безопасности.

С юридической точки зрения, основание для порядка временной преемственности власти заложено в российском федеральном конституционном законе, который обладает более низкой юридической силой по сравнению с российской Конституцией, но более высокой юридической силой по сравнению с обычным федеральным законом. Этот порядок описан в Федеральном конституционном законе 2-ФКЗ от 17 декабря 1997 года «О правительстве Российской Федерации» (глава II статья 8 «Состав правительства Российской Федерации и порядок его формирования»).

В нем говорится: «В случае временного отсутствия председателя правительства Российской Федерации его обязанности исполняет один из заместителей председателя правительства Российской Федерации в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей». Однако, поскольку это «письменно оформленное распределение обязанностей» является закрытым и не разглашается, некоторые ставят под сомнение основания, на которых заместитель председателя мог бы приступить к исполнению этих обязанностей.

Еще одним основанием может служить определяющий старшинство государственных должностей «Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации», установленный указом президента от 11 января 1995 года № 32. В перечне в качестве наиболее высокопоставленных должностей в правительстве перечислены председатель Совета Федерации Федерального собрания, а затем председатель Государственной думы Федерального собрания, а также председатели Конституционного и Верховного судов Российской Федерации. Однако это тоже имеет шаткую правовую основу для государственных органов управления. Совет безопасности нигде в этом не упоминается, что свидетельствует о предусмотренном законом гражданском контроле над силовыми структурами. Но на практике члены Совета безопасности для поддержания порядка могут попытаться захватить власть.

Как бы то ни было, члены Совета безопасности, наверное, имеют больше возможностей для обеспечения преемственности власти благодаря превосходной подготовке и доступу к закрытым объектам в Москве. Хотя большая часть информации об этих объектах является строго секретной, такие немногие сведения как информация о видеоконференции, проведенной Патрушевым, указывают на то, что Совет безопасности серьезно относится к угрозе распространения коронавируса Covid-2019 и использует имеющиеся возможности.