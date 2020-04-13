Докшицы: одна сестра с коронавирусом, вторая с пневмонией, ее муж скончался в больнице 4 13.04.2020, 16:38

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Вся больница в Докшицах переполнена людьми с пневмонией.

Коронавирус вышел за пределы Докшиц, где районную больницу отдали под больных пневмонией. «Радыё Свабода» съездило в деревню Глинное Докшицкого района Витебской области, где у сотрудницы школы подтвердили наличие коронавируса. А у ее сестры и шурина - двустороннюю пневмонию.

«На пять минут зашли в гости к сестре. Больше нигде не были»

С 1 апреля в деревне Глинное школа находится на карантине. После того, как у одной из сотрудниц подтвердили наличие коронавируса, ее коллег отправили на самоизоляцию на две недели. Это подтвердила директор Людмила Осипович, с которой журналисты разговаривали за забором ее дома. По ее словам, все контакты первого уровня были проверены, и ни у кого в деревне не было коронавируса. Но, тем не менее, до 14 апреля сотрудники, которые контактировали с зараженной коллегой, остаются на самоизоляции.

«Здесь у нас все под контролем», - сказали в сельском акушерский фельдшерско-акушерском пункте. - Я все веду в журнале. Если кто-нибудь обратится высокой температурой, я должен немедленно сообщить в Докшицы».

Аптека также находится в ФАПе. Здесь есть и маски, и одноразовые перчатки.

В пятницу, когда корреспонденты прибыли в Глинное, вернулся с карантина муж больной COVID-19. Он провел три дня в оздоровительном лагере в деревне Витуничи, куда свозили контакты первого уровня в Докшицком районе.

Петр Д. сказал, что до того, как его жене стало плохо, они пошли навестить ее сестру в Докшицах. Нигде больше он или его жена не были в последнее время.

«Они уже были тогда болели. Шурин ее скрутвишись лежал с температурой. Но я только зашел и вышел от них. Моя жена, может, минут пять поговорила с сестрой, и мы ушли», - сказал Петр Д.

Вскоре после того визита заболела его жена. Ее тошнило, и пара вызвала скорую помощь. В больнице Лидия Д. сделала тест на COVID-19, который дал положительный результат.

«Все удивляются, откуда я заразилась»

Тем временем шурину Лидии в Докшицах стало хуже и он был госпитализирован с женой. Обоим поставили двустороннюю пневмонию. Всю неделю в разных палатах Докшицкой больницы лежали трое родственников. Но коронавирус был подтвержден только у Лидии.

«Все удивляются, откуда у меня эта инфекция», - говорит Лидия Д. по телефону. У ваших, говорят, нет коронавируса. А вы откуда его взял? Моя соседка по палате тоже не знает, где заразилась этим «ковидом».

9 апреля после нескольких дней умер ее шурин Александр Ш. В последний день он находился в реанимации на ИВЛ. В предыдущих анализах коронавирус у него не нашли. Похороны проходили в закрытом гробу.

Состояние обеих сестер хорошее. У Лидии вообще не было никаких осложнений. Она чувствует себя хорошо. Ее сестра все еще находится на лечении.

Вся больница в Докшицах переполнена людьми с пневмонией. Педиатрические, хирургические, гинекологические отделения и бывший родильный дом были переведены на прием таких пациентов.

«Вы напишите о наших врачах. У нас же тут лазарет, и они работают так же, как и на войне - днем и ночью. Они заботятся о нас. Вот кто герои», - сказала Валентина Ш.