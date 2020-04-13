Как Литва борется с коронавирусом 9 13.04.2020, 16:20

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Среди стран региона Литва ввела наиболее жесткий карантин.

Корреспондент Charter97.org в Вильнюсе — о том, какие меры Литва принимает против коронавируса и как изменилась COVID-19 изменил жизнь в стране

Официальный карантин

Литва объявила чрезвычайное положение в связи с коронавирусом еще в феврале — до того, как в стране был зафиксирован первый случай коронавируса. С 16 марта в стране введен карантин. Режим карантина продлевался уже дважды — до 13 апреля и до 27 апреля. Неизвестно, будет ли карантин продлен еще раз. Пока власти страны говорят о том, что по итогам пасхальных выходных, возможно, карантинные меры будут смягчены.

Какие меры включает в себя карантин?

В качестве карантинных мер Литва закрыла границы и запретила своим гражданам покидать территорию страны без веских на то причин. В стране закрыты все учреждения образования, развлекательные заведения. Кафе и рестораны могут работать только с заказами на вынос. Всем компаниям рекомендовано по возможности организовать работу удаленно. Вернувшиеся из-за границы люди обязаны провести 14 дней в самоизоляции. Если жилищные условия человека этого не позволяют, самоуправления готовы предоставить таким людям площадь для самоизоляции.

В Литве работают только продуктовые магазины и аптеки, однако время их работы было сокращено. Жителям страны запрещено собираться более чем вдвоем в общественных местах, необходимо соблюдать дистанцию в два метра. С 10 апреля в общественных местах люди обязаны носить защитные маски.

За нарушения режима карантина полиция может выписать предупреждение или назначить штраф от 500 до 1500 евро.

Как это выглядит на деле?

На улицах Вильнюса стало значительно меньше людей. Пока штрафы от полиции не носят массовый характер, однако люди стараются выполнять распоряжения властей — например, практически все носят маски. На выходных я стала свидетелем ситуации, когда охрана одного из магазинов не впустила двоих парней, которые были без масок. Все магазины и аптеки оборудованы санитайзерами и специальными наклейками, обозначающими необходимую дистанцию для покупателей. Магазины также дезинфицируют тележки и корзинки для покупок после каждого покупателя.

На время пасхальных выходных в Литве было ограничено сообщение между городами внутри страны. Выехать в другой город могли люди, уезжающие по медицинским показаниям, на работу, на похороны или в муниципалитет, где в собственности у человека есть недвижимость. Так власти страны попытались сдержать распространение вируса во время длинных выходных, когда многие люди навещают родственников и друзей по всей стране.

На нарушения режима карантина власти реагируют достаточно оперативно. К примеру, в Вильнюсе в небе летают дроны с камерами, изображение с которых идет в Центр управления кризисными ситуациями. Если специалисты видят нарушения, они отправляют на место полицейский патруль.

На выходных самоуправление Вильнюса закрыло один из городских парков. В нем каждую весну цветут сакуры, и люди начали массово приходить в парк — соблюдение социальной дистанции стало невозможным. Буквально за сутки парк обнесли специальными железными щитами и закрыли доступ к нему.

Ситуация с коронавирусом

Министерство здравоохранения страны ежедневно в 7 утра дает свежую статистику о ситуации с коронавирусом. По данным на 13 апреля, в Литве было 1062 заболевших человека, 24 умерших, 101 выздоровевший.

Прием больных с коронавирусом ведут крупные больницы по всей Литве. Тесты на коронавирус также делают в крупных больницах и в более чем 10 мобильных пунктах, которые работают по всей стране. В Литве есть специальная горячая линия по вопросам, касающимся коронавируса — 1808.

Литва регулярно получает грузы с закупленными для медиков средствами защиты. Так, вчера в Вильнюс прибыл груз с более чем 65 тоннами защитных средств, за день до этого в Каунасе приземлился борт с 30 тоннами защитных средств для медиков. На прошлой неделе из Китая прибыло еще 27 тонн защитных средств — словом, Литва закупает необходимое оборудование и получает его. В рамках общеевропейских закупок Литва ожидает 500 аппаратов искусственной вентиляции легких — к 900 уже имеющимся в стране.

Правительство Литвы выделило 500 млн евро на дополнительную поддержку системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса.

Поддержка медиков

Все медицинские работники в Литве получат 15%-ую надбавку к зарплате за весь период карантина. Сейм Литвы также одобрил поправки о выплате 60-100% надбавок медикам, которые работают с пациентами с особо опасными инфекционными заболеваниями, и медицинским работникам, которые проводят профилактику вспышек особо опасных инфекционных заболеваний. Эти надбавки будут выплачиваться также за весь период карантина.

Министерство здравоохранения издало распоряжение, по которому медицинских работников каждые 7 дней будут тестировать на коронавирус. В первую очередь будут проверять врачей и медсестер, работающих в реанимации, интенсивной терапии и службах скорой помощи.

Благодарность медикам выражают и простые жители страны. В Литве работает специальный сайт, на котором все желающие могут оставить слова благодарности медицинским работникам.

Поддержка бизнеса

Среди стран региона Литва ввела наиболее жесткий карантин — в стране закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек. 16 марта правительство страны выделило 5 млрд евро на поддержку местного бизнеса — а это около 10% от ВВП страны.

Один из пакетов общей дотации составляет 500 млн евро и предназначен самозанятым людям. В течение трех месяцев государство будет выплачивать таким людям по 257 евро в месяц. Сейм единогласно принял решение о том, что люди, лишившиеся из-за карантина не менее трети своих доходов, смогут уйти на «кредитные каникулы» сроком до трех месяцев.

Еще одна мера — поддержка бизнеса, который сохранит рабочие места в период простоя. При объявлении простоя из-за режима чрезвычайной ситуации или карантина работнику должны выплатить минимальную месячную зарплату. Расходы, понесенные работодателями, будут компенсированы Службой занятости через грант работодателю. Минимальная месячная зарплата в Литве — 607 евро брутто или 437 евро «на руки». Через «Грант работодателю» будет компенсировано 60% от зарплаты работника (но не более 607 евро брутто). В сферах, на которые распространяются государственные ограничения во время карантина и чрезвычайной ситуации, компенсация составит 90% от зарплаты работника (но не более 607 евро брутто).

Субсидия будет выплачиваться до конца чрезвычайной ситуации или карантина. При этом работодатель обязуется сохранить рабочее место для человека в течение трех месяцев после окончания субсидии.

Еще один пакет помощи в 500 млн евро пойдет на сохранение ликвидности бизнеса. Пострадавшему от коронавируса бизнесу будет разрешено отложить уплату налогов или распределить их уплату в течение более длительного срока, при этом штраф взиматься не будет.

Президент Литвы: Страшнее коронавируса — вирус страха

По случаю Пасхи президент Литвы Гитанас Науседа обратился к жителям Литвы. В своей речи он отметил, что вирус ненависти и страха страшнее коронавируса и призвал не отчаиваться и думать о временах, когда все это закончится. «Оглянитесь, наш злейший враг – не коронавирус. Наш самый страшный враг — это вирус страха и ненависти. Надо изгнать его из нашего дома. Давайте мечтать о том, как мы будем жить после преодоления возникших трудностей, мы будем более чуткими, терпимыми, щедрыми. Сегодня перед нами открывается прекрасная возможность найти в себе силы стать лучше», — сказал литовский президент.