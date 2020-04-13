В Минске активисты устроили масштабную акцию протеста против БелАЭС 8 13.04.2020, 17:00

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Видеофакт.

Активисты анархистского движения провели масштабный агитационный рейд в Минске против атомной электростанции в Островце.

Об этом участники акции сообщили Charter97.org.

Активисты распространили более 800 листовок в разных районах Минска. В районе парка Челюскинцев активисты раздали листовки в антирадиационных костюмах, а также развесили плакаты против АЭС. Расклеили более 250 тематических стикеров.

- 26 апреля — очередная, 34-я годовщина аварии на ЧАЭС, которая оставила серьезный урок и показала, что атомная энергетика — это тупик. Мы хотим напомнить белорусам, что в разгар эпидемии коронавируса, не стоит забывать про другие проблемы, которые грозят нашим жизням не меньше, чем эпидемия вируса COVID-19, - сообщили активисты.