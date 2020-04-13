Во вторник в Беларуси прогнозируется сильный ветер 3 13.04.2020, 17:12

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Местами ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду.

Во вторник, 14 апреля, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Ночью во многих районах Гомельщины и Могилевщины прогнозируются осадки. Днем дождь и мокрый снег ожидаются на большей части Гродненской и Витебской областей, на остальной территории страны — местами. Ветер будет западный, северо-западный порывистый, в отдельных районах — сильный порывистый. Местами ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду.

Ночью будет 2-4 выше нуля, днем ожидается 5-10 тепла.

По прогнозам синоптиков, эта неделя будет ветреной и с осадками.