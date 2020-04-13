О врачах вспомнили? 33 13.04.2020, 17:24

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У нас в стране больше ценятся хоккеисты, футболисты, нежели люди в белых халатах.

Добрый день, дорогая редакция. Меня зовут Александр. Являюсь постоянным читателем Вашего сайта. На протяжении 15 лет работаю в медицине. Начинал работу с участкового врача, работал в клинике и на данный момент работаю на руководящей должности в одной из больниц нашей любимой Беларуси. Смотря на все то, что делается в нашем обществе, понимаешь, что все ценится только тогда, когда ты оказываешься лицом к лицу с бедой. Это письмо написано как крик души врача, как боль за всех медиков, с надеждой что-то изменить в сознании общества.

Вот и у нас нужно было случиться пандемии, чтобы наши граждане стали ценить врачей. Во многих СМИ сейчас можно услышать слова благодарности в адрес медиков, сочиняют стихи, поют песни, проводят различные флешмобы в поддержку врачей – врач стал вдруг ключевой и бесценной фигурой. Все вдруг поняли значимость той работы, которую выполняет врач, медсестра, фельдшер. Да, поняли, потому что цена вопроса – жизнь! В мире все можно купить, кроме здоровья и жизни. Оказавшись лицом к лицу с опасностью, общество поняло, что оно беззащитно. Вся надежда – на медика, даже если и нет лекарства от заразы.

А хочется вспомнить, как было ранее. С каким уважением относились к врачу? Часто, находясь в очереди, доводилось слышать различные «добрые» слова в адрес медиков. Складывалось впечатление, зачем вообще нужны врачи, если все знают свои диагнозы и как их лечить? Зайти в кабинет врача и нагрубить, выплеснуть весь свой негатив на него, требовать все сделать побыстрее и без очереди, написать жалобу – считалось чуть ли не долгом каждого пациента в поликлинике. Участкового врача ставили ни во что. Про оплату труда медика вообще стыдно было говорить и то, что большинство медиков работало почти на две ставки, тоже мало кто замечал. У нас в стране больше ценятся хоккеисты, футболисты, нежели люди в белых халатах. Те, кто ежечасно занимается спасением жизни, кто ночами не спит, кто успокоит в трудную минуту, поддержит добрым словом – оставались в стороне. Так какова же цена нашей жизни? Многие могут ответить, что жизнь бесценна. Да, так и получается, что БЕСЦЕННА, и труд врача, получается – БЕСЦЕНЕН – т.е. не имеет цены, поэтому и платить медикам, финансировать здравоохранение можно по остаточному принципу. Если сравнить труд и ценность врача у нас и в европейских странах, США, то можно понять, почему многие талантливые врачи уезжают: общество их там ценит, в отличие от нас. Так сколько же должно умереть, кто должен умереть, чтобы мы, наконец-то, стали относиться к врачам с простым человеческим уважением? Минздрав издал приказы о повышении надбавок медикам за то, что они работают с инфекцией, подвергают собственные жизни риску ради жизни других. Да, мы, врачи, будем делать свою работу, и если нам удается спасти кого-то, то это для нас победа. Пусть и ценой собственного здоровья, ценой собственной жизни. Это наша работа. Так цените ЖИЗНЬ, цените нашу работу.

Хочется верить в то, что эта пандемия заставит нас пересмотреть ценность той работы, которую выполняет врач; пересмотреть свое отношение к медикам, к жизни, потому что очень больно видеть, когда врачи уходят в другие сферы деятельности, уезжают в другие страны, не хотят работать вообще в медицине и все потому, что врач устал выживать, устал существовать – просто хочет спокойно жить, жить там, где ты нужен, где тебя ценят. Изменить что-то можно только тогда, когда проблема обозначена и осмыслена в обществе в целом, а не остается на уровне разговоров небольшой группы людей. Когда мы все будем бороться за права друг друга сообща, осознаем первостепенные ценности, когда будем стремиться к лучшему и добиваться поставленных целей – тогда мы сможем что-то изменить, сможем поднять себя на другой уровень.

С уважением, Александр, читатель Charter97.org