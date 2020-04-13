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Стадион лондонского «Тоттенхэма» переоборудовали в медицинский центр

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  • 13.04.2020, 17:54
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Стадион лондонского «Тоттенхэма» переоборудовали в медицинский центр

Часть помещений отдали для центра диагностики COVID-19.

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» решил на время пандемии коронавирусной инфекции отдать свой лондонский стадион под медицинский центр, сообщается на официальном сайте команды, передает РБК.

Уточняется, что в части помещений будет проводиться диагностика COVID-19, еще часть отдадут для женской консультации, а одну из раздевалок переоборудуют в родильное отделение.

До этого главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо стал волонтером в Age UK — благотворительной организации, помогающей пожилым людям. Португальский специалист разносил товары первой необходимости в Энфилде.

Ранее стало известно, что в госпиталь будет переоборудован крупнейший футбольный стадион Германии «Сигнал Идуна Парк», где домашние матчи проводит дортмундская «Боруссия». Под больничные койки отвели северные трибуны. Всего стадион вмещает 81 359 человек.

3 апреля вызванную пандемией паузу в Английской премьер-лиге (АПЛ) продлили на неопределенный срок. В официальном заявлении лиги указывалось, что представители всех команд договорились провести с игроками консультации по поводу сокращения годовой зарплаты на 30%.


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