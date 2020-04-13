«Задача Кремля - сбить людей с толку» 2 13.04.2020, 18:14

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В таких условиях гораздо легче манипулировать общественным мнением.

Попытки исказить факты, касающиеся Катыни, и манипуляция «катынским вопросом» в сегодняшней России стали одной из тем прошедшей в Варшаве Международной конференции «Катынь Pro Memoria», организованной Центром польско-российского диалога и согласия к 80-й годовщине Катынского преступления, передает «Польское радио».

Среди участников конференции был Никита Петров - известный российский историк, один из ведущих специалистов по истории советских репрессивных органов, автор книги «Палачи. Они выполняли заказы Сталина» о сотрудниках НКВД, расстреливавших поляков в Катыни.

По просьбе журналистов Никита Васильевич проанализировал процесс, наблюдаемый сегодня в России по возрождению риторики и идеологии темного прошлого в контексте Катыни.

- В 2010 году тогдашний премьер Путин говорил о «сталинском преступлении», тогдашний президент Медведев говорил о том же. Казалось бы, всё идет в направлении покаяния, примирения, сотрудничества, содействия и так далее. Что, на ваш взгляд, произошло за последние 10 лет с российской политикой, или с российским обществом? Почему Катынь снова становится объектом массированной лжи?

- Я думаю, не только Катынь будет объектом массированной лжи. По той простой причине, что когда в прошлом году тоже была круглая дата с момента подписания секретных протоколов при пакте Молотова-Риббентропа, тоже абсолютно такая же пропагандистская кампания развивалась в России. Это всё - звенья одной цепи. Что случилось за прошедшие 10 лет? Случилось самое неприятное, что могло быть. Россия стала на путь агрессии по отношению к своим соседям. Россия ощутила себя государством, которое может безнаказанно нарушить нормы международного права.

Это мы видим на примере оккупации Крыма, войны против Украины на востоке Украины. И это всё загнало Россию в ситуацию, когда у России нет каких-либо союзников, кто бы ее поддерживал. И «врагом» России, в кавычках, конечно, является теперь весь мир. И так как все страны, которые не приемлют подобное российское отношение к своим соседям, и которые понимают, что Россия теперь несет угрозу каждому своему соседу, - вот все эти страны теперь являются критиками России. А Россия, соответственно, в том числе не желая признавать свою историческую неправоту, разумеется, затевает внутри страны пропагандистские шумные кампании, чтобы убедить население и параноидальное представление о картине мира, когда одна сторона может быть правой, а весь остальной мир неправ. Это то, до чего мы дошли. Это уже предел, после которого уже ниже опускаться некуда.

Катынь в данном случае является только лишь ярким примером того, как вчера еще, когда Россия официально приносила извинения, признавала (вину), сегодня она закрывает глаза на то, что средства массовой информации полнятся так называемыми версиями сомневающихся. То есть, такая, я бы сказал, историческая ревизия идет. И вот эта картина в головах у российских граждан приобретает совершенно фантастические черты, потому что получается, что среднестатистический российский гражданин просто лишен разума. Он говорит: «Как было - никто не знает, никто уже не может ни в чем разобраться, я не знаю, кому верить». То есть, задача Кремля - сбить людей с толку. И в таких условиях гораздо легче манипулировать общественным мнением и создавать это мнение в свою пользу.

- А как в таких условиях действовать историкам?

- Вы знаете, историки продолжают заниматься своей работой, потому что если историк - хороший историк, то он идет по пути истины. Он идет по пути поиска фактов, оценки тех доказательств исторических, которые у него имеются. У него есть другая проблема - что теперь слышат больше не его с его четкой оценкой фактов, а всяких исторических спекулянтов, которые что-то вдруг громко заявят, какую-то парадоксальную версию выдвинут, ничем не обоснованную. Но при этом всем интересно. «Главное, чтобы эта версия нас, Россию и россиян», - говорит обыватель, - «возвышала. А если мне историк рассказывает про наши преступления, это мне не нравится. Потому что это получается преступление мои предков, фактически ложащееся на меня своим шлейфом, идущим из истории.

Было бы славно, если бы не мы совершили это преступление, а кто-то другой. И когда появляется историк, который говорит: «Да, да. Я тебе расскажу, как это сделал кто-то другой», человеку это нравится. Среднестатистический гражданин хочет быть патриотом, и ему вообще комфортнее с большинством. И если большинство общественного мнения склоняется к какой-то точке зрения, то к ней примыкают и остальные. И вот задача Кремля сейчас, конечно же, насеять эти сомнения, но при этом Кремль пока не будет официально заявлять о том, что на самом деле не мы убили поляков в Катыни. Это не будет. Но когда-то в какой-то момент Кремль тоже может дрогнуть. Когда уже большинство общественного мнения будет согласно с тем, что мы ни в чем не виноваты, вот тогда и Кремлю придется следовать уже за большинством.

- Что сейчас является предметом вашего исследования?

- Я продолжаю делать то же, что и делал, я изучаю сталинские репрессии в отношении граждан и других стран, и, соответственно, Советского Союза. И продолжаю собирать такие, я бы сказал, очерки о деятелях сталинской госбезопасности. Поэтому то, что публиковал когда-то под названием «Палачи в России», а здесь в Польше «Psу Stalina» («Псы Сталина») - вот эта тема начинает расширяться. Находится всё больше новых «псов» в нашей истории.

- Ваша оценка того, что сделал Центр польско-российского диалога и согласия. А именно, интернет-портала и общественной акции «Катынь Pro Memoria»?

- Это очень хорошая, очень человечная, и я бы сказал, очень проникновенная акция. И мне вообще нравится деятельность Центра. По той простой причине, что мы сотрудничаем с Центром и стараемся помогать друг другу. И та работа, которая связана и с увековечением памяти, она ведь тоже иногда может быть вполне виртуальной. Вот этот вирутальный жест «зажги свечу» сам по себе очень имволичный. Ну, и конечно же, те книги, которые публикуются «Мемориалом», Александром Гурьяновым, величайшая работа по собиранию имен жертв расстрела и в Катыни, и в Медном, а теперь идет работа по теме харьковского расстрела в Пятихатках, - это большая вещь. Мне кажется, мы вместе делаем очень важное дело, значение которого даже трудно переоценить. Когда-нибудь в истории оценят...