Медики отреагировали на абсурдное заявление Лукашенко 20 13.04.2020, 18:28

13,764

Фото: kp.by

В основном, с коронавирусом в больницах люди, которые в жизни ничем не болели.

Медики отреагировали на заявления Лукашенко о том, что от коронавируса в Беларуси никто не умирает, сообщает телеграмм-канал «Баста».

Вот что пишет врач одной из минских больниц, которая ежедневно лечит больных Covid-19, в соцсетях:

- Расскажите об этом людям, которые в жизни ничем не болели, но почему-то оказались в больнице с одышкой, вот таким снимком легких и положительным анализом на SARS-CoV-2. На фото рентгенограмма одной из госпитализированных сегодня пациенток. В основном все едут с такой картиной в лёгких.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.