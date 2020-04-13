Гурков о параде на 9 мая: Есть другие вещи, на которые сейчас стоит потратить средства

Гурков о параде на 9 мая: Есть другие вещи, на которые сейчас стоит потратить средства15
- 13.04.2020, 18:47
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В Беларуси много недовольных идеей провести парад во время пандемии коронавируса.
Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу, певец рок-группы Brutto Виталий Гурков поделился мнением c tribuna.com по поводу проведения парада на 9 мая во время пандемии коронавируса.
«Парад на 9 мая? Сейчас не самое подходящее время для массовых мероприятий. В принципе, мне парад никогда не нравился. Мне кажется, от самого мероприятий много последствий для города, например, разбитые дороги. Много недовольных людей из-за пробок.
Для экономики парад тоже не самая лучшая затея. Есть масса других вещей, куда стоит потратить данные средства. Лучше в данный момент помочь медикам», – сказал Гурков.