Гурков о параде на 9 мая: Есть другие вещи, на которые сейчас стоит потратить средства 15 13.04.2020, 18:47

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Виталий Гурков

Фото: charter97.org

В Беларуси много недовольных идеей провести парад во время пандемии коронавируса.

Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу, певец рок-группы Brutto Виталий Гурков поделился мнением c tribuna.com по поводу проведения парада на 9 мая во время пандемии коронавируса.

«Парад на 9 мая? Сейчас не самое подходящее время для массовых мероприятий. В принципе, мне парад никогда не нравился. Мне кажется, от самого мероприятий много последствий для города, например, разбитые дороги. Много недовольных людей из-за пробок.

Для экономики парад тоже не самая лучшая затея. Есть масса других вещей, куда стоит потратить данные средства. Лучше в данный момент помочь медикам», – сказал Гурков.