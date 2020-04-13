Die Welt: Баррель нефти за ноль долларов 2 13.04.2020, 18:52

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Про отчаянную борьбу нефтяного картеля.

"После нескольких дней борьбы нефтяной картель ОПЕК принял решение об историческом сокращении добычи. Но из-за того, что этому долгое время противилась одна страна, был выбран компромисс, который дает основу новым разногласиям - и делает возможным абсурдный уровень цен", - пишет немецкое издание Die Welt (перевод — inopressa.ru).

"За восемь долларов в Вайоминге, далеком ковбойском штате на северо-западе США, сегодня можно купить три упаковки молока, шесть бутылок воды - или 159 литров сернистой нефти марки Asphalt Sour, которую используют для производства гудрона. А несколько дней назад нефть этого сорта стоила еще меньше денег. Некоторое время баррель нефти продавали в Америке по цене минус 19 центов. То есть тому, кто покупал Asphalt Sour, за это платили", - отмечают авторы статьи.

Драма с отрицательными ценами на нефть разворачивается сейчас в нескольких добывающих регионах. "Ситуация с Asphalt Sour показывает, насколько плохо обстоят дела с глобальной экономикой", - указывает издание.

"Альянс стран ОПЕК и России, ОПЕК+, после четырех дней переговоров с историческим усилием достиг соглашения о сокращении ежедневной добычи нефти более чем на 1/5 часть. В общей сложности в мае и июне государства намерены сократить ежедневную добычу на 9,7 млн баррелей. (...) Это беспрецедентное событие, положившее конец ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией. Однако по своей сути компромисс нестабилен и, вероятно, стабилизирует цены лишь в краткосрочной перспективе", - полагает издание.

"Это беспрецедентное сокращение в исторически уникальное время, - прокомментировал решение Эд Морзе, нефтяной экономист Citi. - Но компромисс достигнут слишком поздно и он не воспрепятствует тому, что нефтехранилища продолжат наполняться, а цены опускаться до однозначных чисел".

"В этом компромиссе действительно есть два изъяна, - отмечает Die Welt. - США, будучи крупнейшей добывающей страной, не являются участником официальной сделки. Трамп неоднократно подчеркивал, что низкие котировки автоматически приведут к тому, что американцы сократят производство, потому что производить нефть ниже цены не имеет смысла. Однако он не может этого гарантировать".

"Ведь в отличие от других крупных нефтедобывающих стран, Саудовской Аравии и России, президент США не оказывает прямого влияния на частные американские нефтяные концерны. Они не обязаны следовать его предписаниям", - подчеркивает издание.

"Кроме того, проявляется одно противоречие. Если компромисс достигнет своей цели и поднимет цены, американские нефтедобывающие компании автоматически снова запустят свои насосы. Это возможно благодаря относительной гибкости нового способа добычи сланцевой нефти. Таким образом, логично, что сделка является нестабильной".

"При этом в ОПЕК не было даже внутреннего единства. К удивлению многих наблюдателей Мексика воспротивилась коллективному сокращению добычи на 23%. Согласно квотам, страна должна была ежедневно производить на 400 тыс. баррелей нефти меньше, но теперь должна сократить производство лишь на 100 тыс. баррелей. Конфликт прослеживается и в числе 9,7 млн баррелей. Изначально страны ОПЕК+ были намерены сократить добычу на 10 млн баррелей", - говорится в статье.

"Мексика застраховалась от падающих цен на нефть и за каждый баррель получает фиксированную стоимость. Это также делает сделку хрупкой, ведь единоличные действия Мексики имеют большое символическое значение. (...) Это дает другим членам ОПЕК возможность заявлять об индивидуальных исключениях - и ослабляет силу картеля".

Такой шаткий компромисс посылает проблематичный сигнал и без того неуверенным участникам рынка. Им придется привыкать к новой, незнакомой реальности цен, отмечают авторы статьи.

"Возможно, отрицательная цена на нефть - это крайний случай, - говорит Бенджамин Луве, эксперт по сырью в инвестиционной компании OFI Asset Management. - Но она показывает, насколько напряжен рынок в целом". Не только Asphalt Sour, но и другие марки сейчас абсурдно дешевы. WCS из Канады недавно продавалась примерно за четыре доллара за баррель. А нефть из Пермского бассейна в Техасе, крупнейшего месторождения в США, можно было приобрести примерно за 10 долларов. "Это меньше, чем стоимость пустой бочки", - говорит Луве".

"Как говорится в анализе Goldman Sachs, опуститься ниже нуля может даже нефть значимой американской марки WTI. Причина заключается в том, что после вспышки коронавируса добывающие компании больше не знают, где им хранить нефть. А так как упомянутые крупнейшие нефтяные страны мира - Америка, Россия и Саудовская Аравия - на прошлой неделе не были готовы сократить добычу из страха потерять доли на рынке, у США и других стран теперь заканчиваются цистерны. (...) В последнее время Китай начал наполнять собственные хранилища, но, по мнению экспертов, этого будет недостаточно для компенсации исторического падения спроса и предотвращения переизбытка нефти во втором квартале".

"В мировых хранилищах свободно около миллиарда баррелей. При текущем перепроизводстве в размере 24 млн баррелей в сутки они заполнятся менее чем за два месяца. "Ситуация плохая уже сегодня, - говорит аналитик Луве. - В ближайшие недели она может стать катастрофической", - передает Die Welt.