Минчанам отключат горячую воду 8 13.04.2020, 19:02

3,311

иллюстрационное Фото с сайта vitvesti.by

Опубликован список адресов.

В Минске в мае начнут плановые отключения горячей воды — график опубликуется чуть позже. Но на некоторых улицах, ненадолго, горячее водоснабжение отключат уже в конце этого месяца (с 29 по 30 апреля). Где именно — отмечается на сайте «Минскэнерго», пишет tut.by.

29 и 30 апреля пройдут испытания тепловых сетей, они связаны с подготовкой к работе в условиях будущей зимы.

В эти дни горячую воду отключат в домах по таким адресам:

улица Гаруна, 1, 5, 23, 25, 22−32 (четные);

улица Жиновича, 1, 4, 6, 7, 18−22 (четные);

улица Матусевича, 35 г, 50−72 (четные), 76, 78;

улица Игнатовского;

улица Аладовых;

улица Голубка, 2, 10, 12;

улица Чичурина;

улица Лынькова, 35, 39, 43−49 (нечетные), 65, 67, 71, 73, 79а, 83−87 к. 1−2, 95, 99, 99 В, 99 к.1−3, 99 к.5, 101 к.1−3, 105−117(нечетные).

Во время испытаний хотят определить фактические тепловые потери через тепловую изоляцию.