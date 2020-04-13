Шведские журналисты-фрилансеры поддержали коллегу из Гомеля

Шведские журналисты-фрилансеры поддержали коллегу из Гомеля1
- 13.04.2020, 19:27
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Они организовали международную акцию солидарности.
Акция солидарности с белорусской журналисткой Ларисой Щиряковой организовали фрилансеры из Швеции, пишет «Гомельская весна». Активисты обратились к своим коллегам через социальные сети, призвав 13 апреля поздравить их гомельскую коллегу с днем рождения и сделать ей подарок, потому что именно в этот день власти назначили суд над журналисткой по ст. 22.9 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях («незаконный сбор и распространение информации»).
«Помогите отпраздновать день рождения независимой журналистки Ларисы Щиряковой», начинается обращение к шведским журналистам фрилансера из Мальмё Осы Олсон, которое она будет отмечать в суде 13 апреля за то, что выполняла свою работу в качестве журналиста в Беларуси. Ее вызывают в суд за освещение мирной акции протеста в Гомеле. То, что суд состоится в день рождения Ларисы Щиряковой, не случайно. Для властей привычно назначать суды в дни рождения, юбилеи».
Сразу после опубликования обращения шведские фрилансеры начали писать поздравления и слова солидарности журналистке:
- «Знай, что у тебя есть коллеги по всему миру, которые поддерживают твою борьбу за свободу прессу»
- «Желаю вам успехов в вашей борьбе»
- «Я поддерживаю вашу борьбу»
- «С днем рождения, оставайся сильной»
- «Вы - смелый журналист. С днем рождения»
- С днем рождения, Лариса. Пусть они горят в аду»
45 шведских и норвежских журналистов сделали денежные пожертвования гомельской журналистке в течение нескольких часов после начала акции солидарности.
«Я верю, что это пример солидарности не только на словах, но и делом в этой ситуации», - говорит фрилансер Оса Олсон. - Я также хотел бы, чтобы белорусские власти поняли, что если они вызовут журналистов в суд в день рождения, юбилей и так далее - это не останется незамеченным. И, как мы видим, мы можем превратить суд в праздник».
«Меня очень трогает такая международная солидарность журналистов вызывает», - говорит Щирякова. - После такой поддержки со стороны моих шведских коллег мне будет намного легче пережить суд.