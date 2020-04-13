Шведские журналисты-фрилансеры поддержали коллегу из Гомеля 1 13.04.2020, 19:27

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Ларыса Шчыракова

фото с сайта: gomelspring.org

Они организовали международную акцию солидарности.

Акция солидарности с белорусской журналисткой Ларисой Щиряковой организовали фрилансеры из Швеции, пишет «Гомельская весна». Активисты обратились к своим коллегам через социальные сети, призвав 13 апреля поздравить их гомельскую коллегу с днем рождения и сделать ей подарок, потому что именно в этот день власти назначили суд над журналисткой по ст. 22.9 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях («незаконный сбор и распространение информации»).

«Помогите отпраздновать день рождения независимой журналистки Ларисы Щиряковой», начинается обращение к шведским журналистам фрилансера из Мальмё Осы Олсон, которое она будет отмечать в суде 13 апреля за то, что выполняла свою работу в качестве журналиста в Беларуси. Ее вызывают в суд за освещение мирной акции протеста в Гомеле. То, что суд состоится в день рождения Ларисы Щиряковой, не случайно. Для властей привычно назначать суды в дни рождения, юбилеи».

фото с сайта: gomelspring.org

Сразу после опубликования обращения шведские фрилансеры начали писать поздравления и слова солидарности журналистке:

- «Знай, что у тебя есть коллеги по всему миру, которые поддерживают твою борьбу за свободу прессу»

- «Желаю вам успехов в вашей борьбе»

- «Я поддерживаю вашу борьбу»

- «С днем рождения, оставайся сильной»

- «Вы - смелый журналист. С днем рождения»

- С днем рождения, Лариса. Пусть они горят в аду»

45 шведских и норвежских журналистов сделали денежные пожертвования гомельской журналистке в течение нескольких часов после начала акции солидарности.

«Я верю, что это пример солидарности не только на словах, но и делом в этой ситуации», - говорит фрилансер Оса Олсон. - Я также хотел бы, чтобы белорусские власти поняли, что если они вызовут журналистов в суд в день рождения, юбилей и так далее - это не останется незамеченным. И, как мы видим, мы можем превратить суд в праздник».

фото с сайта: gomelspring.org

«Меня очень трогает такая международная солидарность журналистов вызывает», - говорит Щирякова. - После такой поддержки со стороны моих шведских коллег мне будет намного легче пережить суд.