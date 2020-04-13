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США направили эсминец USS Porter в Черное море

  • 13.04.2020, 19:39
  • 1,268
США направили эсминец USS Porter в Черное море
фото: соцсети

Военные корабли США обеспечивают безопасность акватории.

Эсминец военно-морских сил США USS Porter начал транзит в Черное море из Средиземного для обеспечения безопасности, сообщает zn.ua со ссылкой на 6-й флот ВМС Соединенных Штатов в понедельник.

"USS Porter (DDG 78) начал свой северный транзит в Черное море из Средиземного моря. Он будет работать со странами-партнерами по Черному морю для обеспечения безопасности на море", - твитнули американские военные.

6-й флот США со штаб-квартирой в Неаполе, Италия, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто в сотрудничестве с союзными и межведомственными партнерами, для продвижения национальных интересов США, обеспечения безопасности и стабильности в Европе и Африке.

фото: соцсети
фото: соцсети
фото: соцсети

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