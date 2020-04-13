Фельдшер «скорой»: На «обычные» выезды до сих пор ездим без защиты 13.04.2020, 19:54

иллюстрационное Фото: «Белсат»

Медики ездили на вызов с острым аппендицитом в масках-перчатках, а пациент оказался с коронавирусом.

11 апреля министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, что COVID-19 подтверждён у 301 белорусского медика. Там же министр сказал, что медики «в достаточной степени обеспечены средствами защиты».

После брифинга с «Еврорадио» связалась сотрудница подстанции скорой помощи в Минске. На вопрос, чем журналисты могут помочь, женщина ответила, что больше идти уже не к кому. Журналисты встретились с ней и записали этот разговор.

- Скажите, что послужило поводом с нами связаться?

- Мы готовы работать, но мы боимся за то, что происходит сейчас. Если медики в стационарах ещё кое-как обеспечены, то нам выделяют только определённое количество средств индивидуальной защиты. Если транспортируют больного COVID-19, то ты одеваешься полностью по ПЧК [противочумные костюмы]. На обычный вызов едешь без защиты. Например, ездили сотрудники на вызов с острым аппендицитом, пациент оказался с коронавирусом, а они были просто в масочках-перчатках. Это ненормально. Мы хотели бы, чтобы нас также одевали, чтобы все было так, как положено.

- Обращались ли вы к начальству?

- К главному врачу попасть сейчас невозможно. Вся администрация инфицирована. Поэтому на данный момент мы не можем даже ничего сходить попросить.

Нас не так много, “скорой” в Минске всего 11 подстанций, на каждой подстанции от 10 до 20 бригад. Есть бригады, которые не укомплектованы, потому что люди заболели. Есть люди, которые работают по одному человеку на бригаде, их делают просто перевозочными. Кто потом будет работать? Если так будет и дальше, мы можем все слечь, мы тогда совсем никому не поможем.

- Получается, начальство ваши просьбы игнорирует?

-: Не то чтобы игнорирует. Просто нет такого количества, чтобы нас всех одеть. У персонала в больницах тоже есть такая проблема. Доходит до того, что одноразовые костюмы замачивают в хлорке, стирают и под бактерицидными лампами дезинфицируют. Это ненормально.

Я не скажу, что у нас нет оснащения. У нас есть аппаратура, мы готовы к этому. Но полноценных средств защиты от инфекции мы не имеем. Теперь есть пациенты, которые не имеют клинических проявлений. Сейчас вирус может быть у любого, если будешь ехать на вызов без мер предосторожности — рано или поздно сто процентов будет заражение.

- А по другим вопросам вам шли навстречу?

- Условия на работе мы часто создаём сами. Душ поставили за свой счёт, потому что никто из руководства не сказал: “Вот вам деньги, поставьте душ, чтобы вы могли принять его, так как вы работаете сутки”.

Маску дали, когда ВОЗ [Всемирная организация здравоохранения. — Еврорадио] приехала, а когда надо было дать эти маски? Человек приезжает на “температуру”, а там — COVID-19. Это ненормально, все страдают.

Я вчера послушала конференцию [брифинг Министерства здравоохранения с представителем ВОЗ 11 апреля], и мне очень стало больно и обидно. Никто у нас не видел эту комиссию.

- Врачам сейчас многие неравнодушные люди готовы оказывать помощь. Обращались ли вы к волонтёрам с просьбой помочь со средствами защиты?

- Сейчас обратились ребята из нашей подстанции за помощью, нам люди за свои деньги закупили костюмы. Мы попросили, чтобы нам привезли маски, костюмы, очки, потому что хороших масок на подстанции уже нет. На маску, которую выдали в диспетчерской, просто страшно смотреть.

Помимо помощи волонтёров, нам помогают монашки из Свято-Елисаветинского женского монастыря, приносят вечером покушать.