Виталий Щербо: Не понимаю, что делает Лукашенко 13.04.2020, 20:12

Виталий Щербо

Беларусь должны закрыть границы и ввести карантин.

Шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо поделился с tribuna.com мнением о том, что в Беларуси не введен карантин.

– Следите за ситуацией в Беларуси?

– Смотрю, что происходит во всем мире, читаю новости, смотрю телевизор. Но вы же знаете, что по ТВ – половина вранья. Не знаешь, чему верить. Немного за ситуацией в Беларуси слежу. И, честно скажу, то, что страна не закрывает границы, не вводит карантин – это немного неправильно. Не понимаю, что делает Лукашенко. Наверное, когда люди начнут умирать семьями, Лукашенко задумается и введет карантин, как в обычных странах. Это самое действенное решение.

– В курсе, какие советы дает Лукашенко, чтобы обезопасить себя от коронавируса?

– Нет, скажу откровенно, не слышал.

– Выпить водки, на тракторе поездить по полю, посещать сауну. В Америке об этом не слышали?

– У нас здесь своих проблем хватает, чтобы думать о проблемах другого государства. А если кто-то из выходцев бывшего СССР, Беларуси слышит советы Лукашенко, то посмеивается над этим, анекдоты травит.