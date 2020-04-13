«Сын видел, как вывозили ребят в реанимацию, они не возвращались» 6 13.04.2020, 20:35

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иллюстрационное Фото

Борисовчанин две недели добивался госпитализации для сына.

Житель Борисова Александр подцепил вирус от сына, который в марте вернулся из Минска. Вслед за ним заболела вся семья. Мужчина не выздоровел до сих пор, ему поставили диагноз «бронхит». Хуже всего чувствовал себя сын Александра – Павел, но мужчина добился госпитализации для него только через две недели, когда начали появляться симптомы коронавирусной инфекции. Борисовчанин рассказал belsat.eu о том, как не может добиться результатов теста на COVID-19 и о самых тяжелых воспоминаниях его ребенка в больнице.

18-летний Павел учится в минском колледже, 13 марта он приехал к родителям в Борисов. Уже на следующий день у парня сильно заболело горло, поднялась температура до 37,5. Через день заболели и родители. В поликлинике, куда обратился отец Павла Александр, терапевт сказала, что у обоих легкие чистые, и отправила домой. С самого начала Александр купил маски всей семье. Мужчина говорит, что в Борисове их не нашел, пришлось ехать в соседний поселок.

Всего в течение двух недель до госпитализации в Борисовскую районную больницу № 2 Павел был в поликлинике четыре раза. Только на четвертый раз отец сумел уговорить доктора дать направление на рентген.

«Они постоянно говорили, что легкие чистые. Направление нам дали в пятницу, ждали рентгена до понедельника. Обнаружили правостороннюю пневмонию и только тогда госпитализировали. Если бы не надавил на них, дальше бы лечились неизвестно от чего», – рассказывает Александр.

Через два дня в больнице сыну сделали тест на коронавирус. Результатов так и не дождались. Борисовчанин говорит, что несколько раз разговаривал с врачом, но услышал от нее, «что если не перезвонили, результат отрицательный, но может быть и ложно отрицательный».

Для себя Александр теста не добился. Врач сказала, что, согласно Минздраву, показание для теста – наличие двусторонней пневмонии.

«Я посмеялся: может, вообще посмертно их делать? Потом мне сделали флюорографию и рентген, поставили диагноз «бронхит». Выписали противовирусное средство и антибиотик. Но я до сих пор до конца не выздоровел, а больничный продолжать не хотят, потому что в Беларуси нельзя дольше десяти дней. На работе контракт со мной не продлят».

Палата Борисовской районной больницы № 2, где лежал Павел. Фото собеседника

Фото с сайта: belsat.eu

Где точно Павел мог подцепить вирус, ни он, ни отец не знают. Александр говорит, что, наверное, в колледже сына были больные. Павлу звонил директор учебного заведения и расспрашивал о результатах теста.

«На 100 % мы не знаем, коронавирус ли это, результатов нам не показали. Я обращался в «инфекционку» с просьбой сделать тест. Они спросили о контактах с приехавшими из Италии и Китая. Конечно, у меня не было, но Павел контактировал с приехавшими из Европы товарищами. Мне сказали, что это не повод».

Повторный мазок у Павла не брали. Парень рассказывал родителям, что лежит в палате на шесть коек. Все заняты, ни у одного пациента маски нет. Очень много врачей и медперсонала заболели. За время лечения Павла сменились три доктора.

Палата Борисовской районной больницы № 2, где лежал Павел. Фото собеседника

Фото с сайта: belsat.eu

Сначала к больным пускали посетителей. Александр говорит, что сын выходил к ним забирать передачу. Маски ему не выдали. Позже больницу закрыли, вывезли пациентов, якобы не связанных с COVID-19. По словам Павла, сейчас тесты делают всем, кого привозят, но средств защиты не хватает: медики ходят весь день в маске, которую можно использовать только несколько часов.

Александр отмечает, что физически его сын чувствует себя лучше, за что благодарен врачам. Но психологически парню было очень тяжело:

«Он видел, как вывозили ребят в реанимацию. Они не возвращались. На их место клали новых больных. Много машин из морга приезжали и выезжали из «инфекционки», а также военные и машины скорой помощи одна за другой».