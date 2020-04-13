закрыть
14 апреля 2020, вторник, 0:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Салют в пустоте

  • Леонид Гозман
  • 13.04.2020, 20:44
  • 4,383
Салют в пустоте
Леонид Гозман
Фото: facebook.com/civilforum

Кремль обрушил нефть и кричит об очередной «победе» над всеми.

Машины скорой помощи в Москве стоят в семичасовой очереди, чтобы сдать пациента в больницу. В России не хватает ИВЛ, но их продают в Узбекистан. По собственной дури обрушили нефть, пошли на попятный и кричат об очередной победе над всеми.

Масок в продаже нет, телевизор советует делать их самостоятельно. Билборды с портретом Пушкина призывают защитить русский язык – проголосовать за поправки в Конституцию.

С утра 13 апреля в Москве вводятся пропуска для передвижения по городу, за выход из дома штраф. 13 апреля вечером в пустом городе состоится салют в связи с 75-летием освобождения Вены!

И помните, выражать неуважение к власти в неприличной форме запрещено законом!

Леонид Гозман, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Эволюционное преимущество
Эволюционное преимущество Аркадий Бабченко
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону Павел Северинец
Окно
Окно Ольга Токарчук
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное Андрей Санников