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В Брестской области официально скрывают новые случаи COVID-19

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  • 13.04.2020, 20:52
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В Брестской области официально скрывают новые случаи COVID-19

Ежедневно больницы заполняются больными «пневмонией».

О новых случаях коронавирусной инфекции в Брестской области официально не сообщается. Как рассказали «Радыё Рацыя» жители Брестской области, инфекционные отделения больниц ежедневно заполняются десятками больных пневмонией.

У некоторых берут тесты на COVID-19, но про результаты не говорят. Если же посмотреть карту заражений на официальной странице Википедии о ситуации с коронавирусом в Беларуси, то в Брестской области COVID-19 был обнаружен в таких районах, как Березовский, Ивановский, Пинский, Лунинецкий, Столинский, Ганцевичский, Каменецкий и в самом Бресте.


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