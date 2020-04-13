Ветераны американской армии получат уникальные гаджеты, которые возвращают зрение 1 13.04.2020, 20:59

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eSight

Фото с сайта: nv.ua

Высокотехнологичные устройства, которые помогают людям со слабым зрением или слепотой, стали реальностью.

Канадская компания создала устройство eSight, которое помогает людям с нарушением зрения или слепотой снова нормально видеть, пишет nv.ua. Она получила от Организации по делам ветеранов США разрешение выдавать свои аппараты бывшим американским военным по льготам.

Устройство eSight использует экраны с высоким разрешением, интеллектуальные алгоритмы и ультрасовременную камеру, чтобы помочь людям с плохим зрением видеть более четко.

«Здесь задействовано очень много технологий, чтобы просто называть их очками», — говорит президент и исполнительный директор eSight Боб Вотерс.

Как работает eSight?

Устройство устроено следующим образом.

Перед каждым глазом пользователя располагается контрастный дисплей с OLED-матрицей и разрешением HD (1024*76 точек). Камера на передней панели «очков» записывает видео в формате UltraHD с помощью высокочувствительной матрицы (21,5 МП).

Камера оснащена 24-кратным зумом.

Пользовательский интерфейс eSight также имеет входы HDMI и USB, Bluetooth, Wi-Fi и съемные карты SD.

Система стимулирует функции фоторецепторов в глазах человека. Это значит, что мозг получает недостающую визуальную информацию. И такая процедура помогает создать цельную картинку в голове человека.

Внешняя часть устройства изготовлена из различных видов жесткого и прочного пластика, что позволяет получить гладкую высококачественную текстуру без потери стабильности и комфорта.

«Устройство работает на одном из самых передовых мобильных чипов и может выполнять множество функций, — говорит технический директор eSight, Чарльз Лим. — Так что, по сути, у вас на голове суперкомпьютер».

Лим руководит технологической и операционной командой компании. До eSight он работал в корпорации IMAX и руководил одним из ее подразделений.

Лим объясняет, что eSight разработала свое устройство для улучшения зрения с учетом трех факторов: улучшение зрения, мобильности и контроля зрения.

Особенностью устройства является и его цена. В рознице аппарат продаётся за $6000.

По оценкам Вотерса, во всем мире 66 млн людей со слабым зрением, которым может помочь это устройство. Но большая их часть не может себе позволить его купить.

Поэтому, чтобы помочь хоть части этих людей, компания совместно с союзом ветеранов США будет выдавать эти устройства бывшим военным на льготной основе.

Есть ли аналоги?

Канадская компания не единственная на рынке, которая пытается вернуть людям зрение.

НВ уже рассказывал, как в 2018 году британские врачи впервые успешно использовали стволовые клетки для восстановления зрения.

Новый способ лечения был разработана учеными из Университетского колледжа Лондона с помощью сотрудников Национального института исследований в области здравоохранения. Процедура проводится всего за 45 минут под местной анестезией.

После успеха в лечении двух пациентов врачам разрешили продолжить эксперимент еще на восьми. Затем специалисты надеются внедрить метод в клиническую практику по всему миру в течение ближайших нескольких лет.

Также у израильского стартапа ICI Vision есть свои умные очки для людей с нарушениями зрения. Устройство использует искусственный интеллект и аппаратные средства, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями по зрению лучше видеть окружающий мир.

«Миссия ICI Vision заключается в расширении и оптимизации человеческого зрения путем разработки первой в своем роде индивидуально оптимизированной цифровой платформы», — говорится в заявлении компании.