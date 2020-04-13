«Заболевших и их родственников инструктируют никому ничего не говорить»18
- 13.04.2020, 21:29
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Настоящие данные по коронавирусу в Беларуси всячески скрывают.
Заразившиеся коронавирусом появились в Ивацевичах. Однако, этой информация нет в открытых источниках, передает «Радыё Рацыя». Самих же больных и их родственников инструктируют ничего никому не говорить никому, особенно прессе.
Житель райцентра, который решил остаться анонимным, рассказал журналистам:
- Больны отец и сын из Ивацевичей и два человека из поселка Коссово. Они лежат в инфекционном отделении. Есть человек из райисполкома. Меня удивляет, что по Ивацевичскому району нет никакой информации, как будто все чисто!
Такая ситуация с сокрытием, приводит только к недоверию к информационным данным из официальных источников. Это не только не успокаивает людей, но и наоборот, вызывает панику.