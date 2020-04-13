закрыть
14 апреля 2020, вторник, 0:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

20-летняя могилевчанка прошла в полуфинал популярного украинского шоу «Голос»

3
  • 13.04.2020, 22:03
  • 2,308
20-летняя могилевчанка прошла в полуфинал популярного украинского шоу «Голос»
Анна Трубецкая

Анна Трубецкая перепела Земфиру.

20-летняя могилевчанка Анна Трубецкая прошла в полуфинал украинского шоу «Голос країни». На этапе нокаутов она исполнила песню Земфиры «Небо Лондона», пишет tut.by.

Ранее на слепых прослушиваниях Анна исполнила песню Тины Кароль «Полюс притяжения». К ней повернулись все наставники — Dan Balan, Тина Кароль, Monatik, Потап и Настя Каменских. Последняя сразу узнала белоруску, ведь Трубецкая являлась ее ученицей на шоу «X-Фактор».

— Вы спели лучше, чем я! — заявила после выступления Анны Тина Кароль. В результате белоруска попала именно в ее команду.


популярное за неделю

Мнение

Эволюционное преимущество
Эволюционное преимущество Аркадий Бабченко
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону Павел Северинец
Окно
Окно Ольга Токарчук
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное Андрей Санников