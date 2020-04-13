20-летняя могилевчанка прошла в полуфинал популярного украинского шоу «Голос»3
- 13.04.2020, 22:03
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Анна Трубецкая перепела Земфиру.
20-летняя могилевчанка Анна Трубецкая прошла в полуфинал украинского шоу «Голос країни». На этапе нокаутов она исполнила песню Земфиры «Небо Лондона», пишет tut.by.
Ранее на слепых прослушиваниях Анна исполнила песню Тины Кароль «Полюс притяжения». К ней повернулись все наставники — Dan Balan, Тина Кароль, Monatik, Потап и Настя Каменских. Последняя сразу узнала белоруску, ведь Трубецкая являлась ее ученицей на шоу «X-Фактор».
— Вы спели лучше, чем я! — заявила после выступления Анны Тина Кароль. В результате белоруска попала именно в ее команду.