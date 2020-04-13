Во Франции коронавирусом инфицированы почти 100 тысяч человек 2 13.04.2020, 22:11

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Фото: DPA

За сутки в стране от COVID-19 умерли 574 человека.

Во Франции за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 574 человека, на сегодняшний день зарегистрировано почти 100 тыс. случаев инфицирования, пишет unian.net.

В частности, в больницах с 1 марта количество летальных случаев увеличилось до 9 тыс. 588 человек, из них 335 - за последние сутки, говорится в сообщении Министерства солидарности и здравоохранения Франции.

Смертность в медико-социальных учреждениях (домах престарелых) за этот же период увеличилась до 5 тыс. 379 человек, из них 239 - за последние сутки. Всего во Франции с начала вспышки COVID-19 от коронавируса умерли 14 тыс. 967 человек.

Всего зарегистрировано 98 тыс. 76 случаев инфицирования, в том числе, 2 тыс. 673 - за последние сутки. В настоящее время 32 тыс. 113 человек госпитализированы, в том числе 287 - за последние сутки. 6 тыс. 821 человек находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в интенсивной терапии. Выздоровели 27 тыс. 718 человек, в том числе 532 - за последние сутки.