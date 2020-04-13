Черный рынок еды 2 Игорь Яковенко, kasparov.ru

13.04.2020, 22:30

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Игорь Яковенко

Про монетизацию пандемии коронавируса в РФ.

Российский чиновник и депутат очень любит вольерную охоту. Не надо никого выслеживать, сидеть в засаде, ждать, кормить комаров. Зверь в загоне, никуда не денется, подошел вплотную – выстрелил и все. Красота!

Российская популяция в условиях введенного "режима самоизоляции" - термин, которого не существует в языке права – оказалась в роли загнанной в загон дичи. Восстановлен старый добрый советский железный занавес – дичь из вольера никуда не денется. Потихоньку начался отстрел. Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение "режима самоизоляции". Основание одно: "находились на дистанции больше 100 метров от адреса фактического проживания в отсутствие оснований, предусмотренных, с том числе, указом мэра".

Вообще-то вот эту запретную "стометровку" Собянин прописал для собачников. В отношении всех остальных граждан даже этого, вполне беззаконного запрета в мэрском указе нет. Там велено выходить из дома только в "ближайший" магазин, а уж сколько до него метров, это даже Собянин решил не уточнять. В постановлениях судов указано, что преступные "самоизолянты" отошли от своих домов кто на 400 метров, кто на 500, а кто и на целый километр. Кара для всех одинаковая – по 15 тысяч.

Хотя напрашивается дифференцированная шкала – в зависимости от масштаба преступления, измеряемого в метрах, отделяющих преступника от его дома. Скажем, отошел на 101 метр – плати 15 тысяч, на 200 метров – с вас 30 тысяч, и т. д.

Пандемия открывает новые перспективы для пополнения регионального и федерального бюджетов. Оказалось, что этот коронавирус вполне монетизируется, главное быстро сориентироваться. Вот, например, вполне ожидаемый рост цен на продукты. В Москве имбирь подорожал в 20 раз, консервы, чай, кофе, какао – на 20%, хлеб и макароны – на 15%. И это понятно и вполне обоснованно. Соловьев может сколько угодно орать из телевизора, что россиянам наплевать на падение цен на нефть и курс доллара, но если что-то ввозится за доллары, а продается за рубли, то рост цен неизбежен. И даже на отечественные товары цены будут расти, поскольку в цене сидят расходы транспортных компаний, которые с начала марта существенно выросли.

Реакция властей оказалась вполне ожидаемой: "Единая Россия" постановила – запретить ценам расти. Премьер Мишустин поддержал. Володин обозвал рост цен "беспределом" и указал конкретных наиболее злостных "беспредельщиков": торговые сети "Пятерочка", "Лента" и "Магнит".

Мишустину 54 года, Володину – 56 лет. Один прожил в Советском Союзе 25 лет, другой – 27. Не могут не помнить, что такое административная "заморозка" цен. Результат всегда один, причем, в трех лицах: дефицит, расцвет спекуляции и черный рынок. Иного не бывает. Спекулянтов можно расстреливать, но это только увеличит цены на черном рынке, поскольку в цену товара будет включен масштаб риска. По этим граблям мы гуляли 74 года.

Свежая попытка "регулировать" цены на маски привела к тому, что масок в аптеках просто нет. То есть, "Единая Россия" и Мишустин, образовав вместе с коронавирусом преступную группу, создают условия для возникновения черного рынка еды и обогащения спекулянтов.

Covid-19 отменил путинскую трехходовку по созданию его эксклюзивного положения на планете, включающую майский триумф победобесия и передел мира в рамках "Ялты:2".

Вначале Путин никак не мог поверить, что такой пустяк может разрушить его планы, несколько растерялся и на какое-то время исчез из публичного поля. Затем принялся действовать по принципу: "раз не удалось искупать коней в шампанском, будем обливать кота пивом".

Для начала вместо присвоения себе лавров главного победителя во Второй мировой войне, примазался к виктории над печенегами и половцами. В "апешечке" разработали критерии для губернаторов, по которым будут судить об их успехах в борьбе с пандемией. Важнейший критерий – создание позитивного имиджа Путина. Информационные войска ведут массированное наступления на мозги граждан, в режиме 24/7 вдалбливая в них две идеи: весь мир сдался коронавирусу и гибнет, а в России – остров стабильности и здоровья благодаря мудрости Путина.

Пересборка путинского "большинства" под лозунгом: "сплотимся вокруг национального лидера перед лицом угрозы пандемии" - идет полным ходом. На пути этой спецоперации неизбежно встанут несколько труднопреодолимых препятствий. Во-первых, в условиях резкого обнищания большинства населения главным чувствами неизбежно станет острое недовольство властью, которое довольно быстро перерастет в ненависть. Во-вторых, обнищание неизбежно затронет то ядро путинской поддержки, которое позволяло осуществлять режим "суверенной демократии". Никакие директора школ, никакие гастарбайтеры и прочий бессловесный люд больше не помогут Путину выиграть даже самые фейковые выборы. Путинизм прошел "гибридную" стадию и ползет в сторону классической диктатуры.

Игорь Яковенко, kasparov.ru