«Заразиться коронавирусом тут гораздо легче» 13.04.2020, 22:59

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иллюстрационное Фото: mogcp.by

Что происходит в могилевской больнице, где лежат люди с COVID-19.

Трое человек, которые провели последние несколько дней в Могилевской инфекционной больнице, рассказали «Могилевской весне» об условиях и сложностях пребывания там.

В начале марта, когда эпидемия COVID-19 только набирала обороты в Беларуси, Могилевскую инфекционную больницу (пер. Берёзовский, 2) полностью отдали для приёма пациентов с подозрением на коронавирус.

Прошёл месяц – и вот в нашей стране, даже по официальной статистике, зараженных COVID-19 уже почти три тысячи человек.

И если раньше Министерство здравоохранения хотя бы публиковало данные по регионам, то несколько дней назад от этой практики чиновники отказались. Статистика по заразившимся в Могилевской области неизвестна простым людям.

В ситуации, когда нет ничего, кроме отфильтрованных и куцых «официальных заявлений», важно видеть и знать, что именно происходит. Особенно – в эпицентре заражения. Для всего околомиллионного населения Могилевского региона таким эпицентром стала как раз Могилевская инфекционная больница, где лежат как контакты первого уровня, так и люди с подтвержденным диагнозом.

Трое человек, Евгений, Кристина и N, рассказали, что именно происходит в стенах учреждения здравоохранения.

Евгений: «Ситуация в больнице больше похожа на панику»

В больницу я попал как вновь прибывший из Польши. Был около недели в Беларуси. Поставили на учет. Приходила медсестра, сказала, что если поднимется температура, даже немного – нужно сразу вызывать «скорую помощь». Так и получилось – у меня поднялся жар, начался кашель, запершило горло. Приехала «скорая». В квартиру пришел мужчина в полном обмундировании.

Когда меня выводили в машину, мне не дали даже маску. Сказали, что масок у них нет. К сожалению, у меня тоже не нашлось.

В общем, меня посадили в авто, привезли в инфекционную больницу. Там была очередь из людей, у которых было подозрение на коронавирус. В очереди может стоял минут сорок, может около часа. При приёме берут мазки. Один из горла, второй – из носа. Потом уже непосредственно в палате берут ещё один мазок из горла. Результаты мне пришли за три дня. Кому-то приходится ждать гораздо дольше.

Очередь около больницы

В итоге в больнице я находился с 7 по 9 апреля. Мой тест на COVID-19 был отрицательным. Мне ещё очень сильно повезло, что заболевание не подтвердилось у человека, который лежал со мной в одной палате. У него тоже было подозрение на коронавирус. Сам он вернулся в Беларусь из Италии.

Смысл в том, что если в палате у всех не подтверждается диагноз, то всех отпускают. Но если подтвердился хотя бы у одного, то остальным придётся лежать ещё неделю и пересдавать тест. Того же, у кого COVID-19 подтвердился, отправляют в другую палату.

Такая была ситуация у моей знакомой. У людей, с которыми она лежала, подтвердили наличие коронавируса, а значит, что ей автоматически продлили пребывание в больнице на неделю.

«Много какой-то неразберихи»

Ситуация в больнице вообще похожа на панику, много какой-то неразберихи. Сначала меня не знали, на какой этаж даже положить. Вроде определили на четвертый, а потом перевели на второй, где ночь я провел в одной палате. Потом меня отправили уже в другую палату.

Первая палата, куда «заселили» Евгения

На обходе врач объяснял, что в нашей первой палате будут держать «подтвержденных», а других будут переводить в другой конец крыла. Сказал, что мест не хватает уже.

Что ещё удивительно — антисептик стоит на коридоре. В палату антисептик не положено, как мне сказали медработники.

На мой взгляд, большой проблемой является ещё и общий туалет. Он находится в коридоре, один на отделение. Ходят туда люди с подтвержденной или неподтвержденной инфекцией, я не знаю. Получается, что есть большая вероятность заболеть коронавирусом уже в больнице, даже если ты был здоровым.

Питание, я бы сказал, ужасное. На ужин – одна гречка и чай. На завтра – овсянка или манка и чай. На обед… Второе ещё более-менее давали, а вот суп был совсем пресным. При этом сразу давали пищу в обычной посуде, потом решили кормить из одноразовой.

Завтрак в многоразовой посуде

Обед

Завтрак в одноразовой посуде

Я решил рассказать о тех условиях, в которых я находился, чтобы предупредить других людей о том, что происходит. Чтобы просто так люди не вызывали «скорую» без явных причин и сидели дома до последнего, пока не станет понятно, что это необычная простуда. Заразиться в больнице шансов гораздо больше.

Кристина: Первый этаж полностью забит людьми с подтвержденным диагнозом

Я приехала из Витебска и тут же села на карантин в самоизоляции, чтобы не подвергать семью опасности. Была здорова. Примерно через неделю сидения дома начала держаться температура 37 –37,4 и симптомы ОРВИ: покашливание, головная пульсирующая боль , головокружение , слабость, тяжесть боль в глазах, жар.

На приёме у терапевта брать мазок на COVID-19 отказались, поскольку не было доказательств контакта 1 уровня. Сказали ехать и сдавать тест в «Могилевскую инфекционную больницу».

Тут в приемном отделении меня осмотрели и объяснили ,что взять мазок можно только если я лягу в больницу.

Повторюсь, анализ мне был принципиально важен, чтобы понимать, могу ли я ходить на курсы или мне придется их пропустить. А для пропуска нужны документы. Я легла. Доктор сказал, что это просто условность и меня выпишут через два дня, максимум четыре. Поселили в палату на 7 человек, дали казённую пижаму.

В итоге пробыла в больнице четыре дня. 10 апреля мне сообщили, что тест на коронавирус отрицательный. В итоге мне указали сидеть дома на самоизоляции. Также чуть позже они возьмут повторный анализ.

Стать «контактом» в больнице очень просто

В день моего поступления, по словам медсестры, было около 17 человек с подозрением на COVID-19.

В инфекционной больнице четыре этажа. Первый полностью забит подтвержденными заболевшими, второй почти полностью забит. Туда ещё переводят из нашего отделения подтвержденных.

На нашем этаже пребывают люди, которые ждут результата теста. Причём в одной палате могут лежать как контакты первого и второго уровня, так и люди вроде меня я, у которых никакого контакта не было, кроме факта пребывания в Витебске.

Это значит ,что даже если я была просто простывшая на момент поступления, то я стала контактом второго уровня.

Позже в нашей палате у двух людей подтвердили положительный результат и перевели их на другой этаж. Так вот я стала уже контактом 1 уровня.

Кроме температуры, у большинства из нас нет никаких симптомов , никаких препаратов лично мне не дают. Только фурацилин полоскать горло. Если хочешь рентгеновский снимок, компьютерную томограмму и другие обследования, то нужно просить самому, ведь они ничего не предложат. В палате есть лампа кварцевания ,которую нам ни разу не включили и мы начали делать это сами.

«Кровати после больных с положительным тестом на коронавирус не дезинфицировали»

Врачи такие же люди, как и мы, которым приходят указания сверху. Есть ощущение, что они не знают, что с нами делать, как лечить и как себя вести.

Проблема отсутствия налаженной системы, её внутренний сбой: при мне врачи больницы конфликтовали с командой «скорой помощи» из за того, что команде «скорой» отказали в заборе мазков и т.д.

Лечить тебя тут никто не будет. Если только резко не станет плохо — тогда отвезут в реанимацию. Мою соседку в палате рвало несколько раз, они попросила «утку » или ведро, но ей сказали, что ничего нет, и соответственно ничем не помогли. Кровати после больных с положительным тестом на коронавирус не дезинфицировали, просто меняли постельное бельё.

Душа тут нет. Туалет имеет один общий унитаз на отделение, раковину без зеркала и не закрывается на щеколду. Наша палата относительно нормальная , есть холодильник, умывальник и 7 коек. Выходить на коридор, кроме похода в туалет, нельзя. Досуг в основном в положении лёжа: чтение, гаджет, разговоры о наболевшем. Питание трёхразовое, стандартное для всех больниц. Привозят всё в одноразовой посуде.

То, что здесь делают – это подстраховка больницы не в нашу пользу. С точки зрения заботы о пациентах — это абсурдно. Я не обвиняю врачей или кого-либо в этой больнице, они такие же заложники ситуации. Я, скорее, делюсь этим с теми, кто не знает как будет проходить их лечение в стационаре.

Ничего сверхужасного или незаконного не происходит. Тем не менее, я хочу, чтобы люди, захотевшие вызвать врача и сдать анализы, подумали ещё раз – настолько ли вам плохо, что это требует госпитализации? Сейчас я понимаю, что мне нужно было сидеть дома и пережидать температуру в самоизоляции, поскольку никакой помощи тут, по факту, мне не оказали.

N

В инфекционную больницу попала в начале этой недели. Муж оказался контактом 1-2 уровня по коронавирусу – на его работе обнаружили сразу несколько случаев, отдел быстро перевели на карантин и взяли под наблюдение.

У меня же первые симптомы простуды появились за несколько дней до того. Сначала заболело горло. После стала постепенно повышаться по вечерам температура.

Я в принципе болею с невысокими температурами. 37.5 для меня уже тяжело, с кровати встать не могу. Но в этот раз я ее не ощущала. Тело не знобило, оно напротив становилось горячим, при этом было ощущение, что у меня горит еще и сердце, будто там костер разожгли и пляшут с бубном – такое сердцебиение.

Затем пришла и одышка с затрудненностью дыхания. Чтобы вы понимали, это не то, что тебе просто тяжело вдохнуть. Кажется, что грудную клетку стянули ремнем. И вишенка на торте – кашель. После того, как выяснилось, что мой любимый человек имел контакты с подтвержденным зараженным, я набрала терапевта.

Она-то и приняла решение о госпитализации.

Больше 15 вызовов у врача «скорой» за сутки

Пока мы ехали в «инфекционку», врач «скорой» эмоций не скрывала: они работают в режиме цейтнота, за смену, на тот момент, у нее было по 15 вызовов. При этом только один из трех человек в машине, что меня везла, были в защитном костюме, очках и респираторе. Двое остальных – лишь в марлевых масках.

В приемном отделении больницы после часовой очереди у меня взяли мазок на COVID-19, кровь из вены и оформили карту. При этом врач и медсестра работали там в состоянии тотального стресса: звонки на мобильный, звонки на городской, параллельно – оформление больных, выяснение отношений с врачами «скорой», снова звонки по телефону, работа с интернами, тестирование, опять звонки, звонки, звонки… Смотреть на это без сочувствия невозможно.

В палате со мной оказалось шесть человек – так себе изоляция. Все – под подозрением на коронавирус. Лечащий врач пришла на следующий день и забрала двух женщин из моей палаты с подтвержденным положительным тестом.

С обеими я провела в одном помещении целую ночь, что автоматически сделало меня контактом первого уровня – без вариантов. Свой тест, который мне сделали при поступлении, я ждала четыре дня. Но по факту, смысла в нем уже особого не было – шесть женщин в одном пространстве и один общий туалет на коридоре, которым пользовался весь этаж. Отсутствие питьевой воды. Отсутствие душа. Отсутствие задвижки в туалете. Отсутствие биде.

Голову пришлось мыть под краном в раковине. Питание традиционное диетическое, без изысков, но в одноразовых контейнерах, что плюс. Уборка в помещении палат на нашем этаже была раз в сутки. При норме каждые два часа.

При этом лечащий врач искренне сочувствовала: она, как никто другой, понимала, что все мы под «перекрестным опылением», но изолировать нас друг от друга не представлялось возможным, как и отпустить домой под наблюдение без двух отрицательных тестов. Лечение мне назначили по схеме – противовирусное, антибиотики и таблетки от кашля – лечили симптомы.

«Врачам можно только посочувствовать. В нынешних условиях они заложники ситуации и системы»

Медсестры и санитарки с нами практически не общались. Сказывается страх, недоумение от всего происходящего и стресс. За время, пока я была в больнице, мне дополнительно сделали кардиограмму, снимок грудной клетки и анализ мочи.

Некоторых девочек в палате просто наблюдали, без лечения. Чем это было полезно, я не понимаю. В конце недели пришло мое исследование. Она оказалось отрицательным и на фоне общего улучшения меня отпустили на самоизоляцию домой, мазки сделают через две недели. Все это время надо мерять температуру, следить за состоянием организма и в случае резкого ухудшения звонить 103.

Врачам можно только посочувствовать. В нынешних условиях они заложники ситуации и системы, которая каждый день присылает все новые и новые распоряжения, не давая медикам на местах самостоятельно принимать решения.

Ситуация меняется настолько стремительно, что все в стрессе и словно на военном положении. Нужна ли им поддержка? Безусловно. Моральная. Материальная. Человеческая.

Нужна ли она тем, кто сейчас находится в больницах с коронавирусом – однозначно тоже. Вины их в том, что они заболели, нет. Морально их необходимо поддерживать не только близким.

Боюсь ли я, что второй тест будет положительным? Уже нет. Вирус циркулирует, рано или поздно переболеют все, но, уверена, форма будет легкая для большинства.

Единственный повод ехать в больницу сейчас – резкое ухудшение состоянии здоровья. Во всех других случаях посидите спокойно дома, вызвав участкового врача. Поверьте, легкие случаи можно и нужно лечить дома. В больницы сейчас лучше не соваться – пусть медики получат возможность помочь тем, что борется сейчас за жизнь в реанимации. Всем здоровья!