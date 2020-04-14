«Бедных врачей не хватает, постоянно подвозят новых пациентов»: видео о COVID-19 в Минске 1 14.04.2020, 7:40

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Что происходит в приемном отделении 3-й городской клинической больницы.

О ситуации в приемном отделение 3-й городской клинической больницы в Минске сообщил телеграмм-канал «Баста».

«Бедных врачей не хватает. Люди в очереди по три часа, постоянно подвозят новых пациентов», - пишет автор видео из больницы, размещенного в Инстаграме.

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