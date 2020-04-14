Помпео призвал найти виновных в распространении коронавируса по планете 14.04.2020, 7:58

1,389

Майк Помпео

Фото: Reuters

Глава Госдепа заявил, что они не уйдут от ответственности.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что в будущем необходимо найти виновных в распространении по планете коронавируса нового типа COVID-19, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В то же время, Помпео отметил необходимость предпринять меры, чтобы подобная эпидемия не повторилась. Глава Госдепа призвал также сосредоточиться на восстановлении экономики.

«У нас будет время убедиться, что мы все понимаем, что произошло, и что те, кто виновен в этом, понесут ответственность. Я уверен, что это произойдет. На данный момент я думаю, что нам абсолютно необходимо сосредоточиться на стоящей перед нами задаче создания таких систем, которые позволят нам вновь открыть американскую экономику, а в конечном счете и мировую экономику. Еще будет время для взаимных обвинений», — заявил Помпео.

Также глава Госдепа выразил сожаление в связи с тем, что Китай вовремя не предоставил информацию о коронавирусе.

«Мы постоянно говорили, что сожалеем о том, что китайское правительство, китайская коммунистическая партия не предоставили эту информацию своевременно. Это очень печально, потому что это создало реальный риск во всем мире», — сообщил Помпео.

Коронавирус нового типа COVID-19 был впервые диагностирован в Китае в конце 2019 года.

Согласно последним данным, в США зафиксировано более 582 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше 23 тысяч человек умерли, 44 тысячи человек успешно прошли курс лечения.

Во всем мире количество зараженных приближается к двум миллионам. Почти 120 тысяч человек умерли.

Напомним, что белорусские власти до сих пор не ввели карантин в условиях резкого роста количества заболевших коронавирусом. В разгар эпидемии в Беларуси проводятся массовые спортивные мероприятия и репетиция парада к 9 мая. 13 апреля Лукашенко заявил о том, что больных коронавирусом нужно отправлять из больниц домой и выписывать больничный на 5-7 дней вместо 14. Независимые эксперты и медики считают, что белорусские власти и Лукашенко лично виновны в распространении эпидемии коронавируса в Беларуси. Юристы называют как минимум три статьи УК Беларуси, по которым можно судить представителей власти за бездействие во время эпидемии.