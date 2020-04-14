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«Баста»: В Могилевской области придумали новый способ заражения белорусов коронавирусом

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  • 14.04.2020, 8:27
  • 15,148
«Баста»: В Могилевской области придумали новый способ заражения белорусов коронавирусом
Иллюстрационное фото

Власти провоцируют скопления людей во время эпидемии.

В разгар эпидемии коронавируса в Дрибинском Могилевской области районе проводят профилактическую выездную флюорографию. Об этом пишет читательница телеграмм-канала «Баста».

«В разгар эпидемии Сovid-19 в населенных пунктах Дрибинского района Могилевской области проводится профилактическая выездная флюорография», - сообщает подписчица канала.

«Сейчас такое время, когда массовое скопление людей недопустимо и все профосмотры должны быть временно приостановлены, ведь медики являются потенциальными разносчиками вируса. И если вирус, может быть, еще не добрался до деревень, то врачи делают все, чтобы он там появился. Информация – от жителей агрогородка Пудовня, там живет моя бабушка. Объявления о флюорографии висят на магазинах. Как остановить это безобразие?», - пишет читательница канала.

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