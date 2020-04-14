Ученые разгадали загадку таинственных кругов в Польше 2 14.04.2020, 8:35

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Они находятся в юго-восточной части Великопольского воеводства.

Странные круги на полях, обнаруженные польскими археологами на территории Великопольского воеводства, оказались ранее неизученными древними цитаделями, некоторые из которых были построены еще в железном веке, сообщает Nauka w Polsce (перевод — lenta.ua).

Исследователи провели магнитные измерения в юго-восточной части Великопольского воеводства, а также изучили местность при помощи аэрофотосъемки. Район, в котором проводились исследования, считался полностью изученным, поэтому ученые были удивлены, обнаружив здесь загадочные структуры.

"В этом регионе уже было найдено примерно сто крепостей разных периодов. Но теперь выяснилось, что еще десять цитаделей скрывались под землей. На фотографиях с воздуха эти объекты выглядят в основном как таинственные круги на полях", — рассказывает Максим Мацкевич, глава археологического исследования.

Мацкевич говорит, что старые крепости полностью сравнялись с землей из-за сельскохозяйственных работ, однако старожилы Великопольского воеводства еще помнят времена, когда на полях были крепостные стены. "Мы изучили найденные древние крепости и обнаружили под землей фрагменты керамики, которые сохранились со времен раннего Средневековья. Находки, сделанные рядом с другими цитаделями, указывают на то, что некоторые из них были созданы еще в железном веке", — отмечает ученый.