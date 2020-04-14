В Украине задержали предполагаемого виновника пожара в зоне Чернобыльской АЭС 14.04.2020, 8:56

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Фото: REUTERS / REUTERS TV

Нацполиция рассказала подробности о начальном этапе возгорания.

Днем 13 апреля произошел очередной пожар на территории зоны Чернобыльской АЭС. Это уже третий очаг в зоне отчуждения. В Нацполиции Украины заявили, что нашли предполагаемого виновника, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушителем оказался 37-летний житель Иванковского района. По данным полиции, мужчина сжигал мусор в своем дворе, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за территорию деревни и высыпал на сухую траву. Сухостой загорелся.

Фото: npu.gov.ua

Силовики утверждают: мужчина видел, что огонь перекинулся дальше, однако не позвонил спасателям или в полицию, а пытался самостоятельно погасить огонь. Но было уже поздно, огонь перекинулся дальше — на территорию леса, а потом и в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 245 УК Украины. Наказание — от штрафа до лишения свободы от двух до пяти лет.

Это уже второй причастный к возникновению пожара в зоне ЧАЭС. Ранее еще один мужчина поджег траву — в результате сгорело 5 га леса.

Спасатели продолжают борьбу с огнем на территории Чернобыльской АЭС. Накануне сообщалось, что пожар в зоне отчуждения добрался до Припяти: огонь подходит к хранилищам радиоактивных отходов.