Белорусы требуют отменить рабочие дни в конце апреля 6 14.04.2020, 9:21

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Люди хотят как можно дольше оставаться дома.

Этот год выдался для белорусов не очень-то урожайным на дополнительные выходные: бывало и лучше, значительно лучше. О том, что конец текущего месяца можно сделать более рациональным и интересным в этом плане, вспомнил человек под ником Inikon, создавший петицию за то, чтобы 29 и 30 апреля (находящиеся как раз в промежутке между выходными) стали нерабочими днями. Сайт onliner.by приводит текст петиции в сокращенном варианте.

«В рабочую неделю на стыке апреля и мая единственными двумя рабочими днями являются 29 и 30 апреля. Наверняка большинство людей будут брать тот или иной вид отпуска в эти дни как по причине бесполезности такой продолжительной рабочей «недели», так и в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, обусловленной пандемией коронавируса, чтобы не участвовать в дальнейшем распространении вирусной инфекции.

Таким образом, требуем сделать 29 и 30 апреля нерабочими без необходимости отрабатывания в другие дни. Эта мера представляется нам справедливой, полностью оправданной, целесообразной, а также весьма уместной в том случае, если карантин так и не будет введен.

Кроме того, просим на законодательном уровне

1) запретить шестидневную рабочую неделю;

2) закрепить введение дополнительных выходных дней без необходимости их отработки в случае, когда праздничный день выпадает на субботу или воскресенье».