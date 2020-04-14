«Это чума»: итальянский сценарий эпидемии глазами очевидца 4 14.04.2020, 9:33

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Фото: Global Look Press

Что происходит в стране, первой в ЕС узнавшей, насколько опасен COVID-19.

В каждой стране пандемия коронавируса имеет свой «план захвата». Редакция российского издания 74.RU пообщалась с россиянкой Александрой Фурасовой. Жительница Челябинска находится в Италии с января этого года. Она получила грант на обучение за рубежом и занимается наукой. Благодаря COVID-19 — на балконе в съемной римской квартире.

Число заражений в Италии перевалило за 150 тысяч. Для крошечной страны это много. В некоторых провинциях церковный колокол каждые полчаса отсчитывает количество умерших. Но новости последних суток хорошие — список жертв коронавируса стал самым коротким за последние три недели — скончался 431 человек.

Фото: Александра Фурасова

«Ад в раю»

«Ад в раю» — так в чате прямого эфира зритель назвал ситуацию в Риме. За окнами квартиры Александры Фурасовой щебечут птицы и умирают люди.

Александра приехала в Италию в январе в качестве студентки по программе «Электроника и инженерия». Как молодой ученый девушка думала заняться научной работой, но все пошло не так.

— У меня длительный срок контракта, поэтому я решила не уезжать обратно в Россию. Все равно везде вирус. Пусть лучше до дома доберутся туристы, кому это действительно важно. Да, здесь небольшая чума. Но мы не знаем, когда наступит пекло в России. Здесь оно сейчас, и я его вижу и вам показываю. Рано или поздно инфекция расползется всюду.

Фото: Александра Фурасова

— Я живу с двумя соседями в одной квартире. У нас довольно жесткая самоизоляция. Однажды вечером я вернулась домой после кафе и узнала, что со следующей недели никто не работает. Просто запрещено выходить из дома, кроме экстренных случаев. Только если ты продавец, медик, полицейский или аптекарь. Месяц не работать?! Как же так? Я с ума сойду! У меня был ступор. С другой стороны, я вращаюсь в научной среде и могу писать статьи на удаленке. Самое главное было — собраться. Сейчас я выхожу из дома один раз в пять дней за продуктами. Говорят, что это минимальный инкубационный период. То есть если через пять дней я пойму, что заболела, то закроюсь на карантин, чтобы никого не заражать дальше. В основном такой логике следует большинство итальянцев. Немного потерпим и вернемся к нормальной жизни.

Почему так много жертв?

— В Италии проживает более 60 млн человек. Это довольно высокая плотность населения. К тому же у итальянцев очень много привычек, которые привели к печальной статистике, — предполагает Александра. — Во-первых, я вижу много мусора на улице. Во-вторых, обязательные ритуалы этой нации — поцеловаться, обняться при встрече. Через такие контакты вирус легко передается. В-третьих, на севере Италии семьи живут в одном доме тремя-четырьмя поколениями. В одном доме — очень большая семья. Ребенок пришел домой зараженный и инфицировал всех сразу. Здесь не привыкли жить изолированно. Людям нужна активная социальная жизнь. Пенсионеры до последнего сидели в кафешках.

На улицах Рима сегодня можно увидеть только отчаянных пенсионеров. Молодежь сидит дома, смотрит на них с балкона, как на самоубийц.

Фото: Александра Фурасова

— Мне иногда хочется громко крикнуть им: «Бегите домой! Что вы здесь стоите!», — комментирует Александра. — На меня периодически находит чувство паники. Самое главное — понимать, что это естественно, нормально для такой ситуации. Я более строго начала следить за правилами. У меня есть комплект масок, куча перчаток.

Пасха на балконе

Позволено выходить по два человека. Гулять с собакой. Запрещено ходить друг к другу в гости. Такое в нынешней ситуации никому не придет в голову.

— У меня примерно по четыре скайпа в день: с родными, с друзьями, с коллегами. Самодисциплина высока у каждого человека. Очень много людей ведет социальную жизнь на балконах — смотрят по сторонам, болтают с соседями, устраивают пляж. Мой сосед каждый день загорает. Вчера у нас была Пасха. Полиция и военные усилили охрану, чтобы люди не ринулись на улицы. Итальянцы устраивали вечеринки на балконах — слушали музыку, угощали друг друга едой.

«В Италии нельзя увольнять людей»

В отличие от россиян, римляне во время первого приступа паники скупили не гречку и туалетную бумагу, а питьевую воду. Но страх умереть от голода и жажды быстро прошел. Италия самодостаточна в плане продовольствия и жизнеобеспечения. Все продукты сделаны в Италии, все фермеры и рыбаки работают. Очень многие отрасли не остановлены — в строю полицейские, военные, пожарные, врачи, энергетики, продавцы, банкиры, почтальоны.

Фото: Александра Фурасова

— У нас страдают гиды, отели и рестораны. Очень часто это семейные бизнесы. Но! Увольнять людей здесь нельзя, ни в какой отпуск из-за коронавируса никого отправить не могут. Власти понимают, что мелкий бизнес неизбежно потерпит большие убытки, но не окажется брошенным. Индивидуальные предприниматели в начале пандемии единовременно получили по 600 евро. Им сказали, если вы не хотите платить налоги — можно позже, штрафов не будет. Также государство покрывает часть расходов на аренду. Поскольку карантин продлили, будет еще одна выплата — 800 евро. Для понимания: мне сейчас на еду в период карантина нужно примерно 400 евро. Очень сложно прокормить семью на такие деньги.

Для нуждающихся жителей, которым нечем кормить семью, банки предлагают кредиты по 2–3 тысячи евро под очень низкий процент. Кто-то работает из дома и продолжает получать зарплату, кто-то имеет финансовую подушку безопасности.

У врачей опускаются руки

Интернет кишит фотографиями измученных итальянских врачей. Дефицит больниц, оборудования и персонала — это суровая реальность.

— Я вам больше скажу — есть случаи самоубийства врачей, — говорит Александра. — Был пример, когда медсестра заразилась коронавирусом от пациента и инфицировала других людей. Она не смогла простить себя за это и свела счеты с жизнью.

Фото: Александра Фурасова

Модные дома жертвуют миллионы евро больницам в качестве поддержки. Три крупных итальянских бренда Armani, Prada и Calzedonia переоборудовали свое производство, начав пошив масок и одноразовой защитной одежды для больниц. Завод «Феррари» выпускает аппараты ИВЛ. Страна, как в военное время, борется с одним общим врагом.

«Когда вижу фото медиков, не хочу выходить из дома»

— У меня есть знакомые из Красного Креста, где они сдавали кровь и плазму для больных коронавирусом. Сейчас это направление приостановлено. Ты не можешь поехать в больницу. Ты обязательно заразишься и разнесешь инфекцию по городу. По факту ты шастаешь туда-сюда и не можешь ночевать дома. Как таковых волонтеров я не вижу. Медики — это герои нашего времени. Когда я вижу их фото с синяками от масок, я не хочу выходить из дома. Я готова сидеть, сколько понадобится. Лишь бы поменьше медиков страдало.

Фото: Александра Фурасова

Количество мест в больницах сократилось. В отделения интенсивной терапии принимают не всех, а только тех, у кого есть шансы выжить.

— Коек настолько не хватает, что медикам приходится постоянно совершать страшный выбор — кому оказывать помощь, а кому нет. Если есть 60-летний и 80-летний пациенты, 80-летнего отправят умирать домой. Смотрят, кого реально могут спасти. Это не прихоть. Просто не хватает ни рук, ни коек, ни оборудования.