Белорус рассказал, как пригнал Audi без уплаты растаможки 7 14.04.2020, 9:46

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Фото: onliner.by

Водитель из Лиды поделился своим опытом.

С электромобилями вроде бы все понятно: ставку таможенных пошлин обнулили. Для многодетных семей и инвалидов предусмотрена скидка в 50 процентов. Для всех остальных категорий граждан и машин ситуация осталась прежней, пригон требует существенных вложений сверх стоимости самого авто. Владислав из Лиды смог привезти машину из Литвы без оплаты растаможки, вступив в наследство. По его словам, на этот процесс ушло более четырех месяцев и 600 евро, пишет onliner.by.

Владислав, захотевший вернуть машину отца, оставшуюся в Евросоюзе, столкнулся с проблемой полного отсутствия информации о порядке действий. По его словам, перед ним не раз возникала проблема, когда даже представители таможни и других госрегуляторов не знали, что ему посоветовать и какие действия предпринять. Потому молодой человек решил дать довольно подробную инструкцию.

Почему машина осталась в ЕС?

Для полноты картины мы попросили Владислава рассказать о семье. Она живет в Лиде. Около 10 лет назад отец Владислава Виктор устроился в литовскую транспортную компанию, работал там дальнобойщиком. График был такой: два с половиной месяца работы за границей в Шяуляе, месяц — дома в Лиде с сыном и женой. Водитель фуры получил паспорт переселенца, встал на консульский учет в посольстве. Жизнь на два города, конечно, сложна, связана с постоянными перемещениями. Потому мужчина купил себе автомобиль для поездок по маршруту дом — работа. Машина нужна была надежная и экономичная — решили, что Audi 80 B4 с газобензиновым двигателем подойдет. В Беларуси такая машина обойдется примерно в 2,5 тысячи долларов (в эквиваленте), в Литве — 500 евро. Оформили автомобиль также в стране-соседке.

«В ноябре прошлого года отцу стало плохо, когда он был в рейсе на территории Германии, — рассказывает собеседник. — У него случился инфаркт. Положили в больницу, однако, к сожалению, врачи уже ничем не смогли помочь».

Спустя какое-то время Владислав по совету коллег отца, работавших в Литве, решил попробовать вытянуть машину отца из ЕС. Растаможить ее по общим правилам стоило бы около $11 тысяч, однако наследники имеют право избежать этой процедуры. Лидчанин говорит, исходя из примерного перечня документов, задача выглядела не слишком сложной, несмотря на небольшой срок — всего три месяца на вступление в наследство. Далее — только через суд. Он пересказал череду событий в их хронологии.

Подготовка

— Для начала позвонил в литовское консульство, там отправили к нотариусу. Нотариусы распределены по районам, поэтому нужно было ехать в Шяуляй. То есть возникла необходимость в визе. Сразу отмечу: однократного визита не хватило. В первую поездку взял с собой документы на машину, бумаги, подтверждающие родство. Без знания языка в этом литовском городе невозможно объясниться с местными, но нам помог товарищ отца, живущий там. Сразу возникло препятствие. По закону Евросоюза есть определенная форма свидетельства о смерти, в Беларуси у документа совершенно иной вид, а из немецкого госпиталя мы получили заключение в электронном виде и апостиль (международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа). Отправились в литовский аналог ЗАГСа получить свидетельство о смерти местного образца. С этим документом — к нотариусу. Но и с полным набором бумаг возник «затык». По литовским законам в любом случае 50 процентов наследства принадлежит супругу, детям — во вторую очередь. Пришлось вернуться в Лиду и планировать поездку уже вместе с мамой Галиной, ее паспортом и свидетельством о браке, подавать заявление от ее имени.

Параллельно позвонил в Государственный таможенный комитет для консультации. По телефону лишь перечислили набор бумажек и пообещали, что без проблем проеду границу. Но для стопроцентной уверенности решил заехать в региональное отделение ГТК. Там немного растерялись и не нашлись с ответом, предложили написать электронное обращение в гродненское отделение таможни. Так и поступил, а ответом стала цитата с официального сайта, ничего нового. Однако моя ситуация нетипична: наследник не один, а двое — я и мама. При этом нашей таможне необходимо, чтобы собственник был один. Кто-то из таможенников Лиды, к нашему счастью, вовремя предложил решение: нужно делать отказ в пользу другого наследника еще на стадии оформления литовских документов.

— В противном случае мы бы застряли на границе, а машину отправили бы на стоянку с оплатой по 50 рублей в день.

Еще одна неприятность: в Литве такой процедуры, как отказ в пользу другого наследника, не существует. Нотариус из Шяуляя посоветовала «подарить право унаследования» — видимо, это иная формулировка одного и того же действия. Есть «но»: супруг (жена) не может подарить право ребенку, работает только наоборот. И здесь нам повезло: нотариус вовремя отметила этот нюанс и правильно подготовила документы.

День перегона

«Машина простояла без движения 4 месяца, успел сесть аккумулятор. Но после того, как ее «прикурили», двигатель завелся на 5 баллов. Немцы раньше делали действительно хорошие автомобили, — Владислав описывает день перегона Audi. — Поехали в более-менее русскоговорящий Вильнюс в отдел регистрации транспорта для постановки на учет и как будто оказались в сказке. Электронная очередь, никаких дополнительных стояний за номерком, почти 60 человек прошли меньше чем за час. Процедура мало чем отличается от нашей, только при перерегистрации с белоруса на белоруса выдаются исключительно транзитные номера. Таблички мы получили сразу при подаче документов, без ожидания. Параллельно обратились к страховщикам, а также к таможенным брокерам для подготовки декларации на границу. Анкет заполнять не нужно, специалисты делают все в электронном виде, на руки отдают штрихкод (для предъявления таможенникам)».

Только после этого белорусы отправились на Audi домой через границу: «Как оказалось, оригиналов бумаг из Литвы недостаточно, обязательно должен быть заверенный перевод — чтобы наши таможенники приняли пакет. Но к этому нюансу мы были подготовлены, литовский нотариус заранее все сделала. Таможенники еще требуют назвать адрес прописки умершего, проверяют верность слов по своей базе. В пункте пропуска мы не избежали и таких вопросов. Тем не менее литовскую сторону прошли за минут 20».

Со стороны Беларуси все сложнее. После паспортного контроля возник вопрос по страховке: «Мы оформили литовскую, а на границе уже требуют „зеленую карту“, пришлось покупать на месте. Нам повезло попасть на работницу таможни, которая, судя по всему, была знакома с подобной ситуацией. Она сообщила, что все хорошо, осталось лишь уплатить утильсбор (чуть более 800 рублей) — это обязательный платеж. С учетом подготовки нам удалось избежать лишних метаний, тем не менее процесс ввоза авто без растаможки занял почти три часа. После этого проезд через границу для нас был свободен».

У Владислава было 10 дней на регистрацию машины в родном городе с момента пригона. По его словам, проблем в МРО не возникло, все документы приняли. Сейчас Audi прописалась в Лиде, получила белорусские номера. Решили привезти машину из Европы без растаможки в конце ноября прошлого года, а из-за ожиданий ответов из различных ведомств пересекли границу в марте этого.