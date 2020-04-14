Shell выходит из совместного с «Газпромом» проекта 7 14.04.2020, 10:14

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Фото: AFP

В компании мотивируют принятие решения «негативными внешними факторами».

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выходит из проекта создания совместного предприятия Меретояханефтегаз с российской Газпром нефтью, сообщает "Немецкая волна".

В Shell заявили, что решение обусловлено "негативным воздействием внешних факторов". Российская сторона подчеркнула, что продолжит разработку активов самостоятельно и планирует до конца года ввести в эксплуатацию Тазовское месторождение.

Позиция европейской компании по сделке не повлияет на стремление концерна развивать бизнес в России, включая сотрудничество с "Газпром нефтью", заверили в Shell.

В частности, в марте стороны закрыли сделку о расширении совместного предприятия по разработке группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе.

Shell и Газпром нефть подписали соглашение о создании СП в июне 2019 года. Предполагалось, что в СП войдут Меретояхинское месторождение, а также Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в Ямало-Ненецком автономном округе. Эксперты оценили геологические запасы проекта в 1,1 млрд тонн нефти.