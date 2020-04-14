Ученые назвали эффективный способ продлить жизнь 9 14.04.2020, 10:19

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Это связано с омолаживанием мышечных стволовых клеток.

Исследователи из Медицинской школы Стэнфордского университета (США) пришли к выводу, что физические упражнения способствуют восстановлению мышечной ткани и продлению жизни. Работа ученых опубликована в журнале Nature Metabolism, пишет ria.ru.

Они провели эксперимент на лабораторных мышах. Ученые разделили грызунов на две группы – "старые" (20 месяцев, что примерно эквивалентно 60-70 годам жизни в людей) и "молодые" (3-4 месяца, 20-30 лет) – и установили для них беговое колесо. В среднем за ночь пожилые мыши пробегали около пяти километров, молодые – до десяти.

Исследование показало, что упражнения оказались эффективными только для членов старшей возрастной группы. У них лучше, чем у таких же старых, но не бегавших по колесу мышей, восстанавливались мышцы. В младшей возрастной группе ученые такого эффекта не зафиксировали.

Авторы эксперимента связали этот результат с омолаживанием мышечных стволовых клеток. Они активно восстанавливают поврежденные ткани, но с возрастом теряют часть своих функций.

Отмечается, что ученые смогли спровоцировать процесс омолаживания ткани, увеличив экспрессию сигнальной молекулы – циклина D1, которая активирует стволовые клетки в ответ на повреждения мышечных волокон. Исходя из этого, исследователи предположили, что в будущем циклин D1 может использоваться в препаратах, позволяющих добиться повышения регенерации тканей без физической нагрузки.